Callosa d´En Sarrià estrena nueva concesionaria de limpieza y recogida de residuos

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha puesto en marcha este mes de octubre el nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, adjudicado a la empresa FCC Medio Ambiente S.A.U. por un importe total de 12,1 millones de euros. Se trata de la remesa más cuantiosa para la administración municipal callosina.

La nueva contrata, que unifica los servicios hasta ahora gestionados por dos empresas distintas, introduce mejoras sustanciales en la eficiencia y calidad del mantenimiento urbano del municipio.

El pliego de condiciones sustenta una revisión al alza de distintos apartados de la prestación. Según fuentes municipales hasta ahora las competencias de una y otra empresa estaban dispersas lo que daba lugar a que el municipio presentara un aspecto sucio y lamentable.

Plantilla subrogada

La primera repercusión será la presencia de nuevas tecnologías, con vehículos más sostenibles y una reorganización de los servicios para adaptarlos mejor a las necesidades reales del municipio. Es de destacar que las plantillas de las dos anteriores adjudicatarias del servicio han sido subrogadas en su totalidad por la nueva empresa, con lo cual no se destruyen puestos de empleo. No obstante, el Ayuntamiento ya calibra el incremento de más personal de forma progresiva, ya que las funciones laborales y los turnos de limpieza también han ido en aumento.

Una de las novedades más ostensibles es la ampliación de la flota de vehículos que presentan mayor eficiencia con una reducción del impacto ambiental, del ruido y de la seguridad para los operarios. Otro de los puntales de la nueva concesión es la mecanización con el barrido dual, con una máquina que repasa el barrido manual y dotando así de mayor limpieza a las calles.

Recogida selectiva y comunicación

El servicio hace asimismo hincapié en la recogida selectiva, con la previsión por ejemplo de la recogida de papel y cartón a grandes productores.

Otra de las novedades destacadas es la introducción de nuevos canales de comunicación para los vecinos sobre los servicios prestados e información relevante (horarios de recogida y servicio, buenas prácticas a tener en cuenta...), fomentando así la participación ciudadana. Se utilizarán las redes sociales Instagram y Facebook, con cuentas llamadas “Callosa d’en Sarrià cooperant amb tú”.