¿Se puede hacer el Camino de Santiago desde Benidorm?

En una ciudad destinada al turismo y centrada en sus playas se hace difícil pensar en caminantes que elijan hacer una ruta jacobea. Pero es cierto. Desde hace 25 años el Grupo Peregrinos Benidorm promociona con sus pasos la del Sureste, un camino que se utilizó en la Edad Media y a la que en la Marina Baixa se añaden cuatro comienzos, uno de ellos en Benidorm.

Reto por redes sociales

Ahora mismo, un joven benidormense, Richard Nevado se enfrenta a los 1.140 kilómetros del camino en solitario, pero con conexiones diarias en directo a las redes sociales donde difunde la experiencia, a ratos espiritual, en ocasiones religiosa y ahora de participación digital.

Foto de los 14 primeros integrantes del grupo, en el año 2000. / INFORMACIÓN

Hace más de dos decenas de años cuando el grupo de Benidorm comenzó con la tarea incipiente de demostrar que desde la ciudad turística podía partir una ruta, las redes sociales estaban en su momento primigenio.

Y así acometió el camino Fernando Escudero, solo y en manos del azar durante los más de 1.000 kilómetros. Él, uno de los primeros integrantes de los amantes de esta experiencia estableció un origen relacionado con el sendero que entonces parecía poco creíble.

El Ramal Centro

Pero la aventura fue apenas un reto personal porque desde ahí se estableció una serie de participaciones y desafíos que unieron a muchos interesados centrados en el mismo destino: crear el Ramal Centro.

En 2000 parten de Benidorm a Villena 14 peregrinos que inauguran el recorrido hasta esa ciudad, 95 kilómetros que llenaban el blanco del mapa para unirse a la ruta del Sureste.

Se origina un antes y un después en los cuatro puntos de ese tramo que integran por orden Relleu, Torremanzanas, Onil y la propia Villena. Se puede decir que el grupo legitima la vía con sus placas a lo largo de ella y la puesta en marcha de varios albergues.

Exposiciones en el Ayuntamiento como parte del 25 aniversario. / INFORMACIÓN

Reto cumplido este año

Y para recordar que Benidorm ya pertenece al Camino, se llegaron a instalar 17 placas con el inicio en el Castillo y en diversos lugares de la localidad. Además de estos azulejos con el símbolo representativo de la concha, un monolito al final del Paseo de Poniente recuerda que la ciudad vive esa ruta y la recorre.

En el actual aniversario, tres caminantes, el citado Fernando Escudero más Álvaro Lazaga y Urko Lekue hicieron este año los 1.140 kilómetros de un tirón en 40 días, con una media de 28 kilómetros diarios.

Mientras tanto han seguido celebrando el aniversario con conferencias en los municipios del recorrido o el simposio de peregrinos llevado a cabo en Benidorm al que asistieron más de 200 personas.

Todo ello queda reflejado para los presentes y futuros curiosos en los ejemplares editados y titulados “Crónica del Camino de Santiago desde Benidorm. Un camino del siglo XXI”. Finalmente, esta ciudad también peregrina a Santiago de Compostela.