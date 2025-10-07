Compromís denuncia que Mazón “recorta” casi cinco millones de euros en inversiones para Altea

Frente a una gran pancarta de color naranja con el texto “Mazón dimissió” sujetada por los concejales y simpatizantes de Compromís per Altea en la parcela municipal que se reservó para construir el Centro de Día para personas mayores dependientes, los diputados autonómicos de Compromís, Gerard Fullana y Nathalie Torres, han comparecido este martes junto al alcalde de Altea, Diego Zaragozí, para denunciar “el abandono absoluto de los servicios públicos, especialmente en materia educativa, de servicios sociales y de infraestructuras en Altea” y aseverar que “el Gobierno de Mazón ‘castiga’ a Altea con recortes valorados en 4,6 millones de euros”.

Gerard Fullana ha señalado que Mazón “ha recortado el 75 por ciento del profesorado de refuerzo en los institutos de Altea”, y ha añadido que “en más de dos años no ha previsto impulsar ninguna actuación nueva en los centros educativos del municipio”. Por su parte, Nathalie Torres ha destacado que “la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales Susana Camarero se niega a impulsar el necesario Centro de Día para personas mayores dependientes además de retirarle a Altea 2,4 millones de euros destinados para hacer realidad este proyecto”. Y Diego Zaragozí ha afirmado que “es inadmisible que la Generalitat Valenciana nos retire una subvención de 2,2 millones de euros para infraestructuras hídricas, no nos dejen concluir el Plan General Estructural (PGOU) de Altea, y que no podamos aplicar la tasa turística que nos reportarían unos 2 millones de euros para el municipio”.

Sobre las infraestructuras hídricas, el alcalde de Altea ha señalado que “Mazón ha retirado una subvención de 2,2 millones de euros que aprobó el gobierno del ‘Botànic’ al final de la pasada legislatura, de los que 1,3 millones se destinaban a la conducción de agua potable entre los depósitos del Montahud y Les Rotes, y 965.000 euros para construir una potabilizadora. Dos proyectos muy necesarios para el pueblo de Altea”.

Inversiones que pagará el pueblo de Altea

Diego Zaragozí ha indicado que estas inversiones hídricas “tendrá que pagarlas ahora el Altea porque la Generalitat Valenciana ha retirado las subvenciones que aprobó el gobierno de Ximo Puig” y ha apostillado que “desde que el PP gobierna la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox, Altea ha estado muy perjudicada. No han llegado más de 4,5 millones de euros en inversiones. Además de la retirada de subvenciones para las obras hídricas, el Centro de Día tampoco estará por voluntad política porque no quisieron que lo ejecutáramos. Nuestra queja es que Mazón gobierna para los suyos, y eso está fuera de la ética política. No puede ser que, por una cuestión política, perdamos esas ayudas y subvenciones”, ha aseverado.

El alcalde se ha referido también a la paralización en la aprobación del nuevo PGOU señalando que goza “de todos los informes favorables. Es un documento en el que el Ayuntamiento de Altea ha invertido grandes esfuerzos para sustituir el plan vigente desde 1982, y desde hace más de un año está en Valencia parado sin darnos razón alguna. Lamentablemente, nos encontramos ahora con un retraso injustificado por parte de la Generalitat para darle el visto bueno definitivo al Plan General Estructural. Parece mentira que esta demora se dé por la mala gestión de un gobierno que presume de agilización administrativa. Altea ha apostado por abandonar un modelo anacrónico de depredación del territorio, que hipoteca nuestro futuro, y con el nuevo plan avanzamos en la adaptación al contexto del cambio climático y por la calidad de vida de los alteanos y, por extensión, de las personas que nos visitan”.

Recortes en educación

Gerard Fullana, portavoz de Educación por Compromís en las Cortes Valencianas, ha denunciado que el inicio del curso escolar en Altea “ha estado marcado por los recortes de profesorado, la falta de docentes para cubrir bajas y la nula planificación de nuevas obras educativas en Altea por parte de Mazón y su conseller de Educación”.

Ha explicado que, en cuanto al recorte del profesorado de refuerzo, “se trata de un tijeretazo del 64 por ciento del total de docentes en las escuelas e institutos de Altea. En el caso de los institutos, el recorte asciende al 75 por ciento, y en el de las escuelas, al 33 por ciento”, ha indicado.

En este sentido, Fullana ha manifestado que “en total, se ha pasado de 11 a 4 docentes de refuerzo en Altea, perdiendo profesorado con este perfil los CEIPs L’Olla y Garganes-Foieta, así como los IES Bellaguarda y Altaia”. Ha señalado que “el gobierno de Mazón no tiene límites en su falyta de planificación”, pues el inicio del curso en Altea “ha estado marcado por la falta de cobertura del 85 por ciento de las bajas de profesorado durante las primeras semanas y por un problema aún candente en donde el gobierno de Mazón no está concediendo permisos a los docentes que tienen hijos con enfermedades graves”. Y ha destacado que “tras más de dos años de gobierno, la Conselleria de Educación del PP no ha planificado ninguna obra nueva en los centros educativos de Altea, algo que sí se ha hecho en Benidorm, donde casualmente gobierna el presidente de la Diputación de Alicante y destacado defensor de Mazón”.

En este contexto, el alcalde de Altea ha anunciado que “haremos un diagnóstico de las necesidades de climatización de las escuelas y lo trasladaremos a la Conselleria”, mientras que Fullana ha añadido que “estamos preparando una campaña, pueblo a pueblo, centrada en exigir la necesidad de un plan de choque específico y potente destinado a paliar los efectos del cambio climático en las instalaciones educativas. Es una propuesta que implicará a la Diputación de Alicante para climatizar las aulas y ayudar a los ayuntamientos a afrontar los gastos de mantenimiento”.

El alcalde de Altea, Diego Zaragozi, junto a los diputados autonomicos Gerard Fullana y Nathalie Torres / -

Recortes en servicios sociales

Por su parte, la portavoz de Servicios Sociales de Compromís en las Cortes Valencianas, Nathalie Torres, ha destacado la “miserable manera de actuar de la vicepresidenta Susana Camarero contra las personas más vulnerables. Un ejemplo es su negativa a construir el necesario Centro de Día para Mayores Dependientes en Altea”. Al respecto, la diputada ha manifestado que “el gobierno de Mazón ha retirado el Plan Convivint para construir este tipo de centros en ocho poblaciones de las que en el 99 por ciento de ellas hay gobiernos progresistas, por lo que el ataque directo de Mazón y su vicepresidenta es brutal”.

Torres ha apostillado que la consellera Susana Camarero “está privando al pueblo de Altea de una inversión de 2,4 millones de euros que se trasladan a la inexistencia de un Centro de Dia que debería de estar ya en construcción, privando al pueblo de Altea de 50 plazas públicas para personas mayores dependientes”. Y el alcalde Zaragozí ha añadido que desde el Ayuntamiento de Altea “trasladaremos al Parlamento Europeo la polémica retirada de los fondos autonómicos para la construcción del Centro de Día porque este proyecto lo aprobó y presupuestó el gobierno del ‘Botànic’ para que los mayores dependientes disfrutasen de un servicio público digno”.

Implantación de la tasa turística

Por último, Diego Zaragozí ha reclamado la implantación de la tasa turística porque es “una medida justa, razonable y beneficiosa para Altea y toda la Marina Baixa”. Sobre ello, el alcalde ha afirmado que “la tasa turística es una herramienta que permitiría descargar fiscalmente a los alteanos y mejorar los servicios que prestamos al turismo. Con los cerca de 2 millones de euros anuales que podríamos ingresar por la tasa turística, se podrían financiar servicios esenciales durante la temporada alta como el socorrismo, la limpieza de playas y el refuerzo de servicios públicos que ahora asumen nuestros vecinos”, ha asegurado.