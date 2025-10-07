Finestrat invita a sus vecinos a recoger la cosecha de aceitunas de lugares públicos
Los empadronados podrán utilizar las olivas para consumo propio o llevarlas a una almazara
Muy abundantes deben ser los olivos en Finestrat para que el Ayuntamiento opte por hacer una llamada a sus ciudadanos para que recojan las aceitunas de los árboles. La excusa argumentada es que ensucian los lugares públicos donde están plantados así que necesitan ayuda de voluntarios para realizar esta tarea que, eso sí, tendrán un premio: los recolectores podrán llevarse el fruto de su trabajo a sus casas.
La Concejalía de Medio Ambiente y Agricultura de Finestrat ha lanzado esta especie de casting olivarero para salvar zonas verdes públicas que aparecen con las olivas machacadas cuando estas caen al suelo después de madurar.
Hasta ahora no se realizaba ninguna acción de este tipo y los frutos se dejaban caer, lo que daba lugar a terrenos totalmente llenos de una masa negra descompuesta.
Para evitar esta suciedad y engorro, el Consistorio ha pedido solidaridad a sus vecinos para recoger las olivas de los árboles. Después de su tarea los voluntarios serán “premiados” con los frutos obtenidos, bien para consumo propio o destinado a hacer aceite en las almazaras de la zona.
Hasta el 15 de octubre
La concejala de Medio Ambiente, Estela Álvarez, ya ha anunciado los canales para apuntarse a este trabajo que pueden ser rellenar una instancia general en el propio Ayuntamiento, o en la Extensión administrativa de La Cala, o por sede electrónica, antes del 15 de octubre.
Los requisitos son estar empadronados en Finestrat y que la finalidad de la petición sea para uso domiciliario. No se puede dedicar a la comercialización como se le puede haber ocurrido a algún listillo o listilla de turno.
