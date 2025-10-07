Ingenio (y polémica) vecinal en Benidorm: desvía el agua del aire acondicionado para regar un árbol de la calle

En Benidorm nunca faltan historias curiosas de vecindario. La última viene de un vecino que ha decidido darle un nuevo destino al agua que genera su aparato de aire acondicionado. En lugar de recogerla en la típica garrafa que hay que vaciar cada dos por tres, el protagonista de esta historia ha instalado una canaleta que lleva el goteo directamente al alcorque de un árbol de la calle.

El vídeo, compartido en la cuenta de X (antes Twitter) “Líos de vecinos” —que ya acumula más de 123.400 seguidores—, no ha tardado en despertar opiniones de todo tipo.

“Pero si es agua destilada, no sirve, no hidrata”, apuntaba el usuario @Alvaro90__.

“El agua de los aires acondicionados no sirve para regar. Pero en fin”, añadía @Romerales, en tono resignado.

Sin embargo, no todos veían el invento con malos ojos. Algunos aplaudían la ocurrencia como una solución práctica para evitar charcos y aprovechar hasta la última gota:

“Pues el sistema es bastante bueno”, opinaba @TomasPeriko.

“Ingeniero detectado”, bromeaba @Collato10.

También hubo quien defendió que la intención podía ser simplemente no mojar la acera ni al transeúnte despistado:

“Los que dicen que no sirve para regar, ¿pensaron que quizá lo sabe, pero al menos no moja la vereda?”, señalaba @LaChola.

Y, cómo no, el toque de humor tampoco faltó:

“Genial... hasta que se lo cargue un pájaro”, ironizaba @PepBueno1.

Sea o no el método más eficaz de riego, lo cierto es que el invento ha generado debate y muchas sonrisas. Una muestra más de que, en las comunidades, la creatividad (y las diferencias de criterio) siempre encuentran su cauce… o su canaleta.