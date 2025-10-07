El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm vive este martes un respiro meteorológico antes del regreso de la inestabilidad. La jornada transcurre con cielos despejados y temperaturas suaves, en torno a los 25 grados, tras el ambiente húmedo y nublado del lunes. El viento sopla moderado del sur y suroeste, dejando una sensación algo más cálida junto al mar, y la mínima se sitúa en 18 grados, lo que favorece una mañana agradable y luminosa.

Sin embargo, la calma será breve. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana miércoles la alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la provincia de Alicante, incluyendo la Marina Baixa. A partir de la madrugada se espera la llegada de una vaguada que podría dejar precipitaciones intensas y aparato eléctrico, marcando el inicio de varios días de tiempo inestable que se prolongarán hasta el sábado.