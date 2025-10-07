El tiempo en Benidorm para hoy
Tras una jornada tranquila y cálida, el tiempo dará un giro desde mañana miércoles con el inicio de un nuevo episodio de lluvias intensas
Benidorm vive este martes un respiro meteorológico antes del regreso de la inestabilidad. La jornada transcurre con cielos despejados y temperaturas suaves, en torno a los 25 grados, tras el ambiente húmedo y nublado del lunes. El viento sopla moderado del sur y suroeste, dejando una sensación algo más cálida junto al mar, y la mínima se sitúa en 18 grados, lo que favorece una mañana agradable y luminosa.
Sin embargo, la calma será breve. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana miércoles la alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la provincia de Alicante, incluyendo la Marina Baixa. A partir de la madrugada se espera la llegada de una vaguada que podría dejar precipitaciones intensas y aparato eléctrico, marcando el inicio de varios días de tiempo inestable que se prolongarán hasta el sábado.
