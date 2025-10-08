La alfasina Charlotte Messiaen es galardonada con el Premio Nacional de Divulgación Científica

La investigación sobre deporte, discapacidad intelectual y empleabilidad de Charlotte Messiaen es la tesis que han destacado los rectores de la CRUE junto a otros cinco hilos divulgativos por su claridad, creatividad y relevancia social. La alfasina recibirá este 9 de octubre el galardón a las 18:30 horas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en una gala retransmitida en directo por streaming.

Charlotte es investigadora predoctoral de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), reconocida ahora con el Premio Nacional de Divulgación Científica #HiloTesis 2025 por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga).

Discapacidad intelectual y empleo

La alfasina desarrolla su tesis doctoral en el Instituto Universitario de Investigación del Deporte de la UMH, bajo la dirección de los profesores Alba Roldán Romero y Raúl Reina Vaillo. Su investigación analiza cómo el deporte puede entrenar habilidades blandas -como la comunicación, la responsabilidad o el trabajo en equipo- en personas con discapacidad intelectual, mejorando así sus oportunidades de acceso al empleo.

El trabajo de Messiaen forma parte del proyecto europeo IDEAL 2.0, centrado en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual a través del deporte.

Y es en este contexto donde se ha acometido el desarrollo de herramientas como un manual de buenas prácticas. Este manual se ha traducido a seis idiomas, con un curso gratuito para entrenadores, en colaboración con la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.

El deporte puede ser inclusión

El alcalde de L´Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha recibido este miércoles a la premiada e investigadora predoctoral de la UHM y ha puesto en valor este tipo de iniciativas que contribuyen al bienestar y la igualdad de oportunidades para todas las personas.

“El trabajo de Charlotte demuestra cómo el deporte puede ser una poderosa herramienta de inclusión y desarrollo personal. Es un orgullo contar con jóvenes investigadoras que acercan la ciencia a la ciudadanía y contribuyen a una sociedad más justa y accesible”, ha señalado Arques.

Gala en directo

El premio otorgado a Messiaen forma parte de la quinta edición del certamen nacional #HiloTesis, que busca fomentar la comunicación de la ciencia en redes sociales. En esta edición han participado 489 personas de 58 universidades españolas, resultando premiados seis hilos divulgativos.