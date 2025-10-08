Inicio de las obras del Tercer Colegio de La Nucía

El 7 de octubre comenzaron las obras del Tercer Colegio Público de Infantil y Primaria de La Nucía, con la firma del acta de comprobación del replanteo del proyecto. El Tercer Colegio de La Nucía contará con 2 aulas de 2 años, 6 aulas de Infantil y 12 de primaria, con capacidad para 490 alumnos. Esta actuación supone una inversión de 8.532.593,75 euros por parte de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana y se las obras estarán finalizadas en el último trimestre de 2026.

En la firma del acta de replanteo han participado Francisco J. Ávila, arquitecto redactor del proyecto y director de la obra, Jaume Sanchis, director de Ejecución de las Obras, Francisco Torres representantes de la UTE Prom 95 SL- Alcudia Servicios y Obras, Sergio Villalba, concejal de Educación y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

“Arrancan las obras”

“Con la firma del acta de replanteo se inician las esperadas obras del Tercer Colegio Público de Infantil y Primaria de La Nucía. Un centro demandado por toda la comunidad educativa de La Nucía y que por fin arrancan, tras muchos años de reivindicaciones y demanda. Es un colegio necesario ya que los dos existentes están más que saturados. Además, está ubicado en la zona de urbanizaciones hacia Benidorm por lo que muchos alumnos y alumnas se desplazarán andando al colegio desde sus casas, por lo que fomentaremos la movilidad sostenible, eliminando líneas de buses escolares” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Tercer Colegio: 490 alumnos

Este futuro centro escolar está ubicado en la parcela municipal de 8.860 m2 situada entre la calle Sorolla y Benlliure, detrás del Supermercado Aldi. El Tercer Colegio Público de Infantil y Primaria de La Nucía contará con dos edificios: uno para educación infantil y otro para primaria. Tendrá dos aulas de niños de dos años, seis de Infantil y 12 de Primaria. Además, dispondrá de gimnasio y un gran comedor con cocina propia. En total habrá 3.876 m2 de superficie construida en los diferentes edificios del tercer colegio.

A su vez contará con 4.734 m2 de espacios exteriores con 2 pistas polideportivas, huerto escolar, área de juegos infantiles, zonas ajardinadas, áreas de paseo y zonas porches...etc.

En total, podría acoger a 490 alumnos. Su especial ubicación hará que muchos estudiantes puedan ir a este nuevo cole andando, eliminando muchos buses escolares, lo que supondrá un gran ahorro para la Generalitat en transporte escolar.