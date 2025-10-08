El Juzgado de La Vila Joiosa cita como investigado al exjefe de Recursos Humanos por el caso de los enchufes de los policías locales
Al funcionario se le atribuye un presunto delito de prevaricación en una causa a la que se han presentado PSOE y Compromís
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Vila Joiosa ha citado a declarar a A. B. P., hasta hace unos meses jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento, como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa. La citación se relaciona con la causa que está abierta en esta sede judicial al alcalde Marcos Zaragoza por la contratación a dedo de dos inspectores de la Policía Local que habían suspendido el examen, tras lo cual se abrió una bolsa de trabajo que no contemplaban las bases.
Ampliación de la investigación
Es de señalar que el investigado ya no tiene relación laboral con el Ayuntamiento, ya que fue suspendido cuando los casos de las contrataciones irregulares de los policías salieron a la luz pública. Según fuentes cercanas a la investigación, el imputado tiene antecedentes penales a través de un proceso señalado en instancias judiciales de Alicante.
La jueza Carla Navarro cita también, esta vez como testigos al intendente jefe de la Policía Local J.A.I y al funcionario adjunto al jefe de RRHH, J.C.C.
En un primer momento la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sólo se centró en el alcalde y en el concejal de Recursos Humanos, Paco Buigues. Ahora, la fase de instrucción seguida por la jueza investiga nuevos datos con la ampliación de esta citación y los testigos.
Investigación de informes
Asimismo, tanto el PSOE como Compromís, se han presentado como acusación particular con una fianza fijada en 3.000 euros, una suma importante cuya viabilidad estudian los dos partidos por separado.
Las diligencias seguidas por la jueza para esclarecer los hechos se centran en el análisis de documentación e informes emitidos por las partes implicadas en el proceso de los nombramientos de los dos policías que suspendieron los exámenes de acceso.
(Noticia en elaboración)
