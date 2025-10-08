El PP defiende la actuación de la Generalitat ante las denuncias de Compromís por la falta de inversiones para Altea

Mismo lugar y diferentes protagonistas. Este miércoles por la mañana han comparecido el diputado autonómico del PP, José Ramón González de Zárate, y la portavoz popular en el Ayuntamiento de Altea, Rocío Gómez, en el solar contiguo a donde se iba a construir el centro de Día para Personas Dependientes para defender la actuación de la Generalitat Valenciana en todo lo que atañe a Altea después de que el martes los diputados autonómicos de Compromís, Gerard Fullana y Nathalie Torres, junto al alcalde de Altea, Diego Zaragozí, denunciasen en la parcela del centro de día “el abandono absoluto de los servicios públicos, especialmente en materia educativa, de servicios sociales y de infraestructuras en Altea” y aseverar que “el Gobierno de Mazón ‘castiga’ a Altea con recortes valorados en 4,6 millones de euros”.

El diputado y la portavoz populares han hecho acto de presencia cerca de donde estuvieron los políticos de Compromís “principalmente como símbolo de denuncia de la paralización del Plan Parcial de Bellas Artes, no solo por el Centro de Día para Personas Dependientes”, según ha manifestado Rocío Gómez.

González de Zárate, y Gómez, han manifestado que el alcalde de Altea “esconde su incapacidad detrás de una campaña de mentiras y pancartas”, han denunciado la “falta de gestión de Compromís” y han señalado a Zaragozí como “responsable del abandono de Altea”, respondiendo de este modo “a las acusaciones lanzadas por Compromís sobre supuestos recortes autonómicos y de la Diputación Provincial de Alicante”.

Además, han desmentido “una campaña de mentiras y excusas del gobierno municipal alteano” defendiendo “la gestión del Consell de Carlos Mazón” y señalando que “los retrasos en proyectos clave son consecuencia directa de la falta de gestión del Ayuntamiento de Altea”.

Un gobierno municipal que no gestiona ni escucha

Rocío Gómez ha remarcado que “el problema no está en la Generalitat ni en la Diputación, el problema está en la Alcaldía y en un gobierno municipal que no gestiona, no escucha y no da la cara”, y ha acusado a Diego Zaragozí de eliminar “espacios de diálogo ciudadano como el programa de Ràdio Altea ‘Altea a Debat’ donde participábamos concejales de los partidos políticos” y de “esconderse cuando hay problemas”.

Por su parte, González de Zárate ha remarcado que el actual Consell “ha destinado 6,5 millones de euros para Altea” y ha manifestado que la Generalitat Valenciana “prioriza actuaciones según el cumplimiento de plazos y la viabilidad técnica”, explicando que el Centro de Día “no salió adelante por incumplimientos de Compromís en Altea” y afirmando que “se le ofreció al Ayuntamiento una colaboración público-privada viable para construir el centro de día, pero Compromís la rechazó por ideología”.

Finalmente, sobre la potabilizadora de Altea, el diputado ha recordado que “el agua potable es competencia municipal, y el Ayuntamiento ni planificó ni ejecutó la obra, a diferencia de otros municipios que la asumieron con fondos propios o de la concesionaria de aguas”.