El tiempo en Benidorm para hoy

El miércoles se mantiene tranquilo, pero mañana podrían llegar las primeras lluvias del puente del 9 d’Octubre

El tiempo en Alicante: decretada la alerta amarilla en la Marina Alta

C. Suena

C. Suena

Benidorm vive este miércoles una jornada apacible, con cielos poco nubosos, ambiente templado y sin avisos meteorológicos activos. Las temperaturas rondan los 24 grados de máxima y el viento sopla del suroeste moderado, dejando un día agradable para pasear o disfrutar de la playa antes de la llegada del mal tiempo.

A partir de la tarde se notará un aumento de la nubosidad, con paso de nubes altas y medias que anticipan la entrada de la dana Alice, el embolsamiento de aire frío que afectará a la provincia durante los próximos días. No se descarta alguna lluvia débil o dispersa al final del día, aunque la inestabilidad será más marcada a partir de la madrugada.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el jueves 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, se activará la alerta naranja en el litoral norte y amarilla en el resto de la provincia, incluida la Marina Baixa. Se prevén lluvias y tormentas irregulares que podrían prolongarse durante todo el fin de semana.

Última hora de la dana Alice en Alicante: Aemet mantiene la alerta amarilla hoy y eleva a naranja el aviso para el jueves

Las asociaciones de alquiler de coches llaman a combatir la turismofobia tras las limitaciones en Baleares

Compromís denuncia que Mazón “recorta” casi cinco millones de euros en inversiones para Altea

¿Se puede hacer el Camino de Santiago desde Benidorm?

Brutal agresión a una turista británica de 19 años en Benidorm: "Sonreía mientras me apuñalaba con una botella rota"

Callosa d´En Sarrià estrena nueva concesionaria de limpieza y recogida de residuos

Benidorm ya tiene nuevo “vecino ejemplar”: el doctor Sarrió, premiado por su calidad humana y social
