El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm vive este miércoles una jornada apacible, con cielos poco nubosos, ambiente templado y sin avisos meteorológicos activos. Las temperaturas rondan los 24 grados de máxima y el viento sopla del suroeste moderado, dejando un día agradable para pasear o disfrutar de la playa antes de la llegada del mal tiempo.

A partir de la tarde se notará un aumento de la nubosidad, con paso de nubes altas y medias que anticipan la entrada de la dana Alice, el embolsamiento de aire frío que afectará a la provincia durante los próximos días. No se descarta alguna lluvia débil o dispersa al final del día, aunque la inestabilidad será más marcada a partir de la madrugada.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el jueves 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, se activará la alerta naranja en el litoral norte y amarilla en el resto de la provincia, incluida la Marina Baixa. Se prevén lluvias y tormentas irregulares que podrían prolongarse durante todo el fin de semana.