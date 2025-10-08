La Vila convertirá el entorno del Mercat en una plataforma única peatonal

Un grupo de vecinos y comerciantes de la zona han conocido este miércoles las actuaciones del proyecto de peatonalización del área de influencia del Mercat Municipal de La Vila. El Ayuntamiento comenzará las obras en breve y con ellas se pretende dar un cambio radical para mejorar la accesibilidad de un lugar ahora deteriorado e incómodo para el peatón.

El alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, presentó este miércoles el proyecto de reurbanización del Mercat Municipal que mejorará la accesibilidad y movilidad de la zona con la creación de una plataforma única y la mejora de las calles Jaime Soler Úrrios, Canalejas y Cristóbal Galiana.

Más de 2.000 metros cuadrados

El plan contempla la reestructuración completa de 2.115 metros cuadrados que rodean la instalación municipal. Con ello se aspira a crear una plataforma única para los viandantes; además se renovará la red de aguas pluviales para evitar inundaciones y mejorar la capacidad de evacuación de las aguas.

La actuación ha sido adjudicada a Construcciones Porticada S.L. y cuenta con un presupuesto de 338.487,88 euros. El plazo de ejecución es de cerca de dos meses, con comienzo a finales del presente mes de octubre y la intención es llevar a cabo una planificación específica para minimizar las molestias a comerciantes y vecinos.

Nueva pavimentación

Los pormenores de la ejecución han sido expuestos en esta presentación pública, con explicaciones que atañen a una nueva pavimentación que obligará a rediseñar las calles afectadas y nombradas anteriormente, con la eliminación de barreras y sumando mayor accesibilidad.

La plataforma peatonal priorizará a los caminantes, con señalizaciones de tráfico horizontales y verticales restrictivas de velocidad máxima a 10 kilómetros por hora.

En lo que se refiere al subsuelo, la actuación se centrará en el inicio de la calle Canalejas en su parte alta hasta la intersección con la calle Cristóbal Galiana.

Colectores y aguas pluviales

Se efectuará una renovación de los colectores y las canalizaciones de evacuación de pluviales y se mejorarán los imbornales y sistema de drenajes. Además, se mejorará toda la iluminación de la parte alta de la calle Canalejas y arbolado en estas calles.

El alcalde ha resumido esta ejecución en la conversión de la zona en un gran centro comercial abierto, “una estrategia que tenemos clara desde el principio de la legislatura”, ha recalcado, pero teniendo en cuenta a la actividad comercial.