Entrar con el coche al centro de Benidorm: una ZBE restrictiva con el tráfico, pero no con el tipo de vehículo

La ordenación del tráfico es siempre un abordaje complejo en las ciudades, con índices de satisfacción variables. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Benidorm, en funcionamiento desde julio, no iba a ser menos. A pesar de ello, los responsables municipales defienden un modelo que quiere ser sostenible con el medio ambiente y la priorización del peatón.

Terminar con los bulos

No obstante y debido a posibles malentendidos el Ayuntamiento lanzará campañas informativas para terminar con bulos que anuncian restricciones para los coches antiguos, una de las críticas de algunos ciudadanos.

Pero parece ser que no, y que aquí la única cortapisa será la de no tener los permisos en regla. En la actualidad ya se da el caso de 17.696 altas que conforman un tejido de ciudadanos que pueden circular con sus vehículos en la ZBE, un crecimiento imparable desde su puesta en marcha el pasado mes de julio.

Pero con estas cifras es previsible que la casuística se convierta en la principal pieza de la ZBE donde las preguntas que se originan aclaran aspectos de las reglas de uso al resto de usuarios. Por ejemplo, la falsedad que alude a que un residente del Rincón de Loix no puede venir al centro con su coche, lo que es incierto siempre que tenga el alta tramitada.

Sin duda hay otros casos en los que se está trabajando a través de la exposición de preguntas de particulares. Así, algunos ciudadanos cuestionan que cuando uno de los residentes dado de alta quiere dejar su coche en uno de los cinco aparcamientos públicos, pero no tiene sitio ¿Ese ciudadano es multado?.

A combinar con la ORA

Aquí se interpone una cuestión de vacío de control porque sólo los aparcamientos pueden verificar la entrada del ciudadano. Y en este punto el Ayuntamiento espera adjudicar la nueva contrata de la ORA para así dar los registros de entrada con una nueva herramienta a los conductores que tengan que aparcar en la calle.

Aún y todo el Consistorio está creando “zonas de sombra” o permisivas para no penalizar a los conductores, una acción que ha aplicado el pasado 15 de agosto cuando la ciudad estaba en máximos de ocupación.

Hay que destacar que el acceso por vehículos creció un 2% entre los meses de enero y septiembre de 2025 comparado con la misma época del año anterior, 2024, que ya arrojaba un incremento del 15% respecto a 2019.

La disminución del tráfico se nota en las calles céntricas del municipio. / INFORMACIÓN

AICO perdió clientes

En este punto se encuentran divergencias con la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm (AICO). Desde este sector se pide una campaña urgente de información por la pérdida de clientes que han sufrido estos últimos meses debido a la puesta en marcha de la ZBE.

Para AICO está claro que los clientes de la comarca no se atreven a comprar en el comercio tradicional del centro por temor a ser multados, lo que precisa de una aclaración en todos sus términos a través de una “campaña sencilla y directa”.

Y es que en contra de lo que pueda parecer, la masiva afluencia no trastocó los objetivos de la ZBE, reducción de contaminación por tráfico y mejora del tránsito peatonal porque 2.000 vehículos menos han transitado en las franjas horarias más complicadas. Este control se hace visible en las calles más conflictivas como son las avenidas Ruzafa y Almendros.

Sin discriminación en los coches

Desde la Concejalía de Movilidad, su titular Francis Muñoz incide en la reducción del tráfico en la primera avenida, nudo de tráfico intenso al que se ha querido dotar de solución a través de los años.

También recalca el edil la deliberada combinación de la ordenanza municipal con la Ley 7/2021 del Cambio Climático y Transición Energética, lo que convierte a la ZBE en menos restrictiva de las aplicadas en otras ciudades, algunas de las cuales ya piensan en retirarla.

En Benidorm no se usa la discriminatoria etiqueta para los vehículos según los años u otras características. “Nosotros tenemos una hoja de ruta centrada en la disminución del tráfico y la contaminación, la protección del peatón y la reducción acústica”, defiende Muñoz.

El departamento prepara un plan para ordenar el reparto de mercancías y las paradas de autobuses

Sobre la calidad del aire también informa la plataforma de la ZBE con reflejo en varias pantallas de gran tamaño distribuidas por el municipio, donde se puede ver la calidad ambiental en tiempo real.

Muñoz adelantó a este diario la formulación de otras necesidades a cubrir como son las que afectan al reparto de mercancías o al transporte de viajeros. Son dos elementos que siguen dando quebraderos de cabeza a la Administración Local y, sobre todo, a los propios benidormenses.

Según el edil ya se ha recabado un plan negociado con todos los interesados para aplicar en 2026, y que a través del programa zonal sumará una herramienta que servirá para regular la carga y descarga con una reserva de plaza, ahorrando también tiempo al repartidor.

Para los autobuses de servicio discrecional se añadirá una estrategia similar con paradas de reserva, fundamentalmente con la recogida de viajeros.