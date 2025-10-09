RTVE desvela los participantes del Benidorm Fest 2026: lista completa de artistas confirmados

El Benidorm Fest 2026 ya tiene a sus 18 protagonistas y el resultado no podría ser más eurovisivo. RTVE ha reunido un cartel donde conviven nuevas promesas, grandes regresos y herederos de historia eurovisiva, en una mezcla que promete emoción, espectáculo y mucho acento internacional.

Esta será una edición con narrativa: dos de los concursantes son hijos de artistas que representaron a España en Eurovisión, una de las favoritas de 2022 regresa tras su retirada, y varios nombres del pop nacional darán un salto al escenario más mediático del país. Benidorm volverá a ser el epicentro de la música española con una selección que refleja el presente (y el futuro) del sonido que nos representa.

Estos son los 18 artistas del Benidorm Fest 2026

ASHA Atyat Dani J Dora & Marlon Collins Funambulista Greg Taro Izan Llunas Kenneth KITAI Ku Minerva Luna Ki Julia Medina & María León Mayo Mikel Herzog Jr. Miranda! & Baila Mamá Rosalinda Galán The Quinquis Tony Grox & LUCYCALYS

¿Quiénes son los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2026?

ASHA

Nacida en Marruecos y afincada en España, ASHA se ha hecho un hueco en la industria gracias a su talento como compositora y su versatilidad vocal. Ha colaborado con C. Tangana, Lola Índigo, Becky G o Danna Paola, y su estilo combina pop contemporáneo, influencias urbanas y una producción internacional. Su participación en el Benidorm Fest simboliza la apertura del certamen a nuevas sonoridades y artistas con proyección global, una mezcla entre elegancia, fuerza y multiculturalidad.

Atyat

Cantante, actriz y bailarina, Atyat llega desde Móstoles con una propuesta que mezcla raíces árabes, pop y electrónica. Con temas como Maktub o Contigo, ha demostrado una capacidad única para fusionar lo emocional con lo visual. Su participación es una declaración de intenciones: dar voz a una generación de artistas que entienden la música como identidad y libertad. En el escenario de Benidorm promete una actuación intensa, marcada por su sello escénico y su energía interpretativa.

Dani J

Desde Sevilla, Dani J es uno de los bachateros más reconocidos de Europa. Su carrera se ha construido a base de giras, colaboraciones internacionales y millones de reproducciones. En el Benidorm Fest llevará su mezcla de bachata, flamenco y pop latino, un cóctel que conecta con el público joven y mantiene viva la tradición del ritmo caribeño adaptado al idioma español. Su carisma y su dominio del directo lo colocan como una de las propuestas más magnéticas de la edición.

Dora & Marlon Collins

El dúo formado por Dora & Marlon Collins promete una actuación elegante, moderna y cinematográfica. Dora, cantante de voz aterciopelada y alma introspectiva, se une a Marlon Collins, productor y compositor con visión internacional. Juntos, traen una visión fresca del pop contemporáneo, donde la emoción y el detalle se convierten en protagonistas. Su propuesta apunta a ser una de las más estéticas del certamen, un viaje sonoro entre la vulnerabilidad y la sofisticación.

Funambulista

El murciano Diego Cantero, conocido como Funambulista, es una de las figuras más respetadas del pop español. Con una trayectoria de más de una década, su música combina letras que tocan el alma con melodías cálidas y directas. Su presencia en el Benidorm Fest aporta madurez y oficio, además de una conexión emocional que traspasa generaciones. Funambulista llega dispuesto a demostrar que la sensibilidad sigue siendo una de las fuerzas más poderosas de la música.

Greg Taro

El sonido de Greg Taro es pura sofisticación. Su propuesta une melodías pop, elegancia electrónica y producción internacional, creando atmósferas que se mueven entre la introspección y el baile. Con una estética cuidada y un enfoque global, representa a esa nueva ola de artistas que entienden la música como un lenguaje universal. En el escenario, su reto será emocionar sin renunciar al ritmo.

Izan Llunas

La historia de Izan Llunas tiene apellido eurovisivo: es hijo de Marcos Llunas (representante de España en Eurovisión 1997) y nieto del mítico Dyango. Con apenas veinte años, ya cuenta con una carrera en televisión y música, tras interpretar al joven Luis Miguel en la exitosa serie de Netflix. Ahora se lanza al Benidorm Fest con una propuesta pop de corte internacional, madurada y personal. Su participación es también un guiño al legado familiar, pero desde la autenticidad de una nueva generación.

Kenneth

Kenneth, cantante y compositor con raíces venezolanas, pasó por La Voz Kids y la Orquesta Panorama, donde forjó su dominio escénico. Su estilo mezcla pop latino y sonidos urbanos, con una energía arrolladora que conecta de inmediato con el público. En el Benidorm Fest mostrará su lado más personal, combinando pasión y ritmo en una actuación que promete levantar al público de sus asientos.

KITAI

El rock también tendrá su espacio gracias a KITAI, una de las bandas más potentes y arriesgadas del panorama nacional. Con una trayectoria marcada por la intensidad de sus directos, el grupo madrileño llega dispuesto a llevar la rebeldía, la distorsión y la fuerza al escenario del festival. Su participación garantiza electricidad y actitud, dos ingredientes que siempre dejan huella en Eurovisión.

Ku Minerva

Icono del eurodance de los 90, Ku Minerva regresa con una propuesta renovada que mezcla nostalgia y sonido actual. Con éxitos como Estoy llorando por ti, fue una de las artistas más populares de su época, y ahora vuelve para demostrar que el espíritu de aquella música sigue vivo. Su actuación promete ser un homenaje al pasado con la mirada puesta en el presente, una fiesta para los nostálgicos y una sorpresa para los nuevos públicos.

Luna Ki

Uno de los regresos más esperados. Luna Ki vuelve al Benidorm Fest después de retirarse en la edición de 2022 por la prohibición de usar autotune en directo. “Cantaré sin autotune porque esta vez tengo un temazo”, ha declarado. La artista, conocida por su estética vanguardista y su mezcla de pop y electrónica, promete reinventarse con una propuesta visualmente impactante. Además, se convierte en la segunda artista en repetir participación tras Blanca Paloma.

Julia Medina & María León

Dos voces, dos países, un mismo escenario. Julia Medina, gaditana y exconcursante de OT 2018, une su talento a la mexicana María León, exvocalista de Playa Limbo. Juntas representan la unión musical entre España y Latinoamérica. Su propuesta combinará intensidad vocal, emoción y energía pop, en una de las actuaciones más esperadas de la edición.

Mayo

Conocido por su paso por Operación Triunfo, Mayo llega al Benidorm Fest con la sensibilidad de un cantautor y la ambición de un artista pop. Su estilo mezcla melodías limpias, letras sinceras y una producción moderna, reflejando una generación que busca emocionar sin artificios. Su candidatura promete cercanía y autenticidad.

Mikel Herzog Jr.

El hijo del representante español en Eurovisión 1998, Mikel Herzog Jr., representa la continuidad de una historia musical. Este joven artista catalán trae un sonido pop-indie con tintes electrónicos y letras cargadas de sensibilidad. Su participación es también un homenaje a su padre, pero desde una mirada contemporánea y personal.

Miranda! & Baila Mamá

Una de las propuestas más comentadas: Miranda! & Baila Mamá llegan al Benidorm Fest con espíritu festivo y mucha energía. Baila Mamá es el nuevo proyecto de Óscar Ferrer, vocalista de Varry Brava, y junto a Miranda prometen una actuación que destile color, humor y ritmo. Pop desenfadado y bailable, de esos que levantan el ánimo y contagian alegría.

Rosalinda Galán

Desde Andalucía, Rosalinda Galán combina raíces flamencas y pop moderno en una propuesta que busca emocionar desde la voz. Su fuerza interpretativa y su conexión con la tradición hacen de ella una de las candidatas más carismáticas. Representa la esencia mediterránea y el poder de la autenticidad.

The Quinquis

Con una mezcla de música de raíz, electrónica y cultura de barrio, The Quinquis reivindican las historias del día a día con ritmo y mensaje. Su propuesta es fresca, urbana y profundamente española. Llegan para demostrar que la identidad también puede bailarse.

Tony Grox & LUCYCALYS

El dúo que cierra el cartel: Tony Grox & LUCYCALYS apuestan por una fusión de flamenco, electrónica y pop contemporáneo, donde la tradición y la vanguardia se encuentran. Su actuación promete ser vibrante, luminosa y visualmente impactante, una forma perfecta de poner el broche final a una edición llena de contrastes y sorpresas.

El billete a Eurovisión sigue en el aire, pero la emoción está asegurada. Si finalmente España se queda en tierra por la presencia de Israel, el Benidorm Fest 2026 será, más que una antesala de Eurovisión, su spin-off más libre y con más personalidad. Y quizá eso sea justo lo que necesitaba: un festival que ya no depende del pasaporte europeo para sonar internacional.