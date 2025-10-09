Toni Pérez aprovecha el acto del 9 d'Octubre en Benidorm para atizar a Pedro Sánchez

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha reclamado, durante la celebración del acto institucional del 9 d’Octubre, "una regularización y solución urgente" para la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.

Pérez ha trasladado este mensaje durante el pleno institucional con motivo del Dia de la Comunitat Valenciana que este año se ha celebrado en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm ante la previsión de lluvias, y en el que la profesora María José Lozano Pérez ha recibido la Distinció Cultural Ciutat de Benidorm.

Un acto al que han asistido, entre otros, el senador Agustín Almodóbar; los diputados autonómicos, José Ramón González de Zárate, Manuel Pérez Fenoll y Mario Villar; representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; las Reinas de les Festes Majors Patronals, Paula Pascual y Aitana Pérez, y sus cortes de honor; así como representantes de entidades festeros, culturales y sociales de la ciudad.

Pérez ha aludido en su discurso a los "retos y limitaciones" que tiene la Comunidad que, fundamentalmente, "derivan de una infrafinanciación que llega al agravio punible y que nos aboca al endeudamiento autonómico por una falta de atención de la administración central a lo que es y representa" la Comunidad.

Desequilibrio

El alcalde ha afirmado en ese punto que "ninguna otra comunidad autónoma de España soporta una carga tan pesada: no hay comparación posible" en el mapa de la España autonómica. "Esa es la magnitud del desequilibrio" ha agregado.

El alcalde ha lamentado que el territorio valenciano recibe menos recursos por habitante que la media española, "generándose una brecha que se ha consolidado a través de los sucesivos sistemas de financiación implantados hace ya una década".

El 9 d’Octubre se ha convertido en símbolo de identidad, expresión de cultura y semilla de cohesión social" Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

Por ello, ha abundado en que la media territorial de la condonación de la deuda se sitúa en el 29,6% y para la Comunidad Valenciana "solo llegaría en el mejor de los casos al 18,4%. Once puntos menos. Ni es justo, ni es equitativo, ni es suficiente. Esa es la magnitud de la infamia". Por ese motivo ha alzado la voz para exigir “una urgente regularización” de esta situación.

En su intervención, el primer edil también ha afirmado que el 9 d’Octubre se ha convertido "en símbolo de identidad, expresión de cultura y semilla de cohesión social para el pueblo valenciano". También se ha referido a Benidorm, "donde la diversidad se convierte en riqueza y la modernidad camina de la mano de la tradición".

Esta fecha es, ha continuado, "una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el futuro; un futuro que cuide de las personas y de nuestros recursos naturales y un futuro en el que la Comunitat Valenciana no deje de ser ejemplo de convivencia y prosperidad".

La profesora María José Lozano recibe la Distinció Cultural Ciutat de Benidorm

Pérez ha recalcado asimismo que el 9-O es una jornada de "reafirmación del autogobierno y de la cultura propia, una celebración de los valores de libertad, convivencia y progreso". Ha situado a Benidorm como una ciudad “símbolo de hospitalidad” que proyecta al mundo la mejor imagen del pueblo valenciano, “la de una sociedad dinámica, plural, abierta, mediterránea y orgullosa de sus raíces”. “Nuestra ciudad no es solo un enclave mediterráneo abierto al mundo, sino también un custodio orgulloso de la historia, la cultura y las tradiciones valencianas” ha recalcado.

El alcalde ha aprovechado la efeméride para referirse al autor de la letra del himno regional, Maximilià Thous Orts, "un benidormero de corazón, hermano e hijo de benidormeros de pro: Antonia Orts Linares y José Joaquín Thous Orts, que fue alcalde de nuestro pueblo en el ya lejano 1872".

Recordaba Pérez que los "avatares de la vida" llevaron al alcalde y a su mujer a San Esteban de Pravia, en Asturias, "donde, por casualidad, nacería Maximiliano". Fue periodista, escritor, poeta, dramaturgo y cineasta "siguiendo la estela de su padre y fundó revistas y periódicos".

Costumbres valencianas

"También fue un pionero de la radio con programas en defensa y promoción de las costumbres valencianas y un firme defensor de la lengua valenciana".

El acto del jueves se ha iniciado con la entrega de la distinción Ciutat de Benidorm a María José Lozano Pérez, una distinción con la que se reconoce a las personas e instituciones que son o han sido "referentes en su labor diaria" por sus aportaciones a "la cultura local y valenciana".

A María José Lozano se le reconocen "los destacados méritos culturales" a lo largo de su trayectoria como docente de la especialidad de Informática en Secundaria, asesora del CEFIRE –Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos– de La Nucía y como persona muy vinculada a numerosas actividades relacionadas con el ámbito cultural en nuestra ciudad.

Lozano fue la coordinadora técnica durante el proceso de elaboración del Diccionari de Benidorm; ha recibido distintos premios de fotografía y publicado en distintas revistas y publicaciones, en su mayoría relacionadas con la moda o con el urbanismo; y ha sido miembro de la Agrupación Coral de Benidorm, la Unión Musical de Benidorm y en el año 1997 fue una de las mujeres fundadoras de la Societat Musical L’Illa de Benidorm.

"La cultura refuerza la cohesión social", destaca la homenajeada

En el año 2016, María José Lozano fue mantenedora del acto de representación de la Carta de Poblament y en este 2025, cuando se cumple el 700 aniversario de la fundación de Benidorm como municipio con entidad jurídica propia, ha formado parte activa de la Comissió 700 Aniversari, en la que ha compartido las labores de secretaria técnica con la funcionaria responsable del Archivo Municipal.

El propio alcalde ha sido el encargado de entregarle la distinción a María José Lozano, quien ha dicho en su intervención que fue "una sorpresa totalmente inesperada" cuando le comunicaron el reconocimiento.

Lozano ha puesto en valor la cultura y ha afirmado que para ella ha sido "un camino de crecimiento personal. Las personas a las que conocemos nos ayudan a definirnos y redefinirnos. La cultura refuerza la cohesión social".

Se ha definido como "una benidormera ilusionada que no deja de plantearse nuevos retos cada día" y después ha realizado un repaso a su vinculación con la música y la cultura y los momentos que han definido su persona.

Más medios

Precisamente estudiando solfeo, piano y clarinete conoció a Salva, "a quien me uní para siempre". De la música aprendió "a escuchar antes de intervenir y que cada papel es igual de importante". Por eso ha reivindicado "más locales y medios para las sociedades musicales".

Lozano ha dedicado la distinción "a mis padres por enseñarme el valor del esfuerzo, la responsabilidad y la humildad; a Salva por estar siempre a mi lado, y a mis hijos por hacerme ser una madre feliz y orgullosa".

Por su parte, el alcalde ha resaltado de Lozano que "une su nombre a una larga lista de personas y entidades que han contribuido a profundizar en nuestra historia, a mantener las tradiciones y a engrandecer la cultura de Benidorm". Un cometido, ha finalizado el alcalde, "que ha ejercido brillantemente, y hoy también lo reconocemos".

El acto institucional ha finalizado con la interpretación de los himnos de Benidorm y la Comunitat Valenciana.