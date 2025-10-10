Benidorm da uso a los antiguos Juzgados de Beniardá para el PROP y la Extensión Administrativa

Después de 10 años cerrados, los locales de los antiguos Juzgados de la avenida de Beniardá se pondrán en funcionamiento. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con el organismo SUMA para emplazar de manera provisional sus oficinas. Posteriormente, serán los servicios del PROP de la Generalitat Valenciana y la Extensión Administrativa Foietes-Colonia Madrid las que se trasladen a este lugar.

La Conselleria de Justicia cedió el pasado mes de mayo este amplio espacio de una superficie de 1.250 metros cuadrados y once locales. En la actualidad se ultiman las obras para albergar desde la próxima semana a los trabajadores de SUMA Gestión Tributaria, encargada de la gestión de impuestos municipales.

Sólo 45 días

El convenio firmado entre ambas partes contempla una ocupación por parte del organismo provincial no superior a 45 días, mientras se finalizan los trabajos de reforma en la que es su ubicación habitual, también en la misma avenida.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, junto a los concejales de Extensiones Administrativas y Servicios Técnicos, Mónica Gómez y Francis Muñoz respectivamente, han visitado el lugar donde se ultiman los detalles para su apertura.

Foietes-Colonia Madrid

El siguiente paso será la reubicación de la Extensión Administrativa Foietes-Colonia Madrid y el PROP (oficina de la Generalitat Valenciana) en estos antiguos Juzgados, lo que sólo les mueve unos pocos metros de su sede habitual durante los últimos años.

El Ayuntamiento también contempla espacios para otros usos municipales y servicios a la ciudadanía, así como la presencia de entidades, asociaciones y colectivos de participación ciudadana.