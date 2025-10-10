Instalan en las calles de Benidorm los primeros contenedores para recogida de aceite usado
También se han repartido depósitos para ropa usada como prueba piloto para medir su demanda
Un camión se ocupaba hasta ahora de la recogida de aceite usado sin que hubiera lugares fijos para depositar estos restos. A partir de ahora el Consorci Mare ha repartido por la ciudad un total de 11 contenedores como parte de una prueba piloto para medir su demanda y eficacia de servicio. A ello se ha sumado la instalación de 37 depósitos para ropa.
Baja recogida de aceite
La baja recogida del aceite vegetal usado y su vertido incontrolado por fregaderos o inodoros llevó al Ayuntamiento a firmar un convenio con FCC y el Consorci Mare para repartir estos elementos por el municipio. Se trata de una prueba piloto que durará alrededor de un año y que servirá para testificar el uso de los ciudadanos, la frecuencia y la oportunidad de los mismos.
El servicio es gratuito para Benidorm y aportará datos para aplicarlo más adelante al resto de las localidades del Consorcio.
Hasta el momento, el Ayuntamiento disponía de un camión que hacía labores de ecoparque móvil y se trasladaba a diferentes barrios de la ciudad para recoger aceite usado y otros elementos que no se pueden depositar en los contenedores fijos de las vías urbanas.
Un 12% de textil
El presidente del Consorcio de Residuos, José Ramón González de Zárate, ya recordó anteriormente que la llegada de residuo textil al vertedero supone el 12% del total. “De ahí que sea fundamental realizar campañas informativas y de concienciación para tratar de reducir ese porcentaje hasta el máximo”. Igualmente, se refirió a la importancia de estas campañas en lo relativo al aceite doméstico.
En ese sentido, el Consorcio se ha comprometido mediante el convenio a realizar campañas informativas y de sensibilización mediante educadores ambientales durante la primera semana de funcionamiento de la instalación.
