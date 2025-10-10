El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia

Ha llovido en la Marina Baixa, pero la cantidad aún no alivia la profunda sequía que afecta a la comarca. El embalse del Amadorio ha recibido un respiro de 130.000 metros cúbicos durante la alerta roja, y ha hecho aflorar la Font de L´Arc. En el pantano de Guadalest, el episodio lluvioso apenas ha dejado notar su presencia, más intenso en la zona de la costa.

En previsión de las lluvias que afecten este viernes a la Marina Baixa, el temporal aún no ha influido de forma primordial a los pantanos a pesar de las llamativas imágenes recogidas en redes sociales.

Amadorio al 12%

El Amadorio está hoy en día a un nivel del 12% de su capacidad – con 1.700.000 m3- con la aportación de los 130.000 metros cúbicos que suponen un pequeño desahogo. La Comunidad de Regantes de La Vila Joiosa, espera que las lluvias continuas puedan aumentar ese índice hasta el 60%, si persiste la entrada de 300 litros por segundo, una cifra que estabilizaría la pluviometría.

Según su presidente Pedro Alemany, las excepciones son la “brutal” lluvia caída en Relleu el jueves además de que la Font de L´Arc, un pozo propiedad de la Comunidad de Regantes ha aflorado con 200 litros por segundo.

Una buena noticia para una fuente instalada encima de un pozo con dos galerías horizontales de 20 y 14 metros y una vertical de 15 metros. El subsuelo ya estaba casi completo con las lluvias caídas el pasado verano, pero este episodio de dana ha hecho que “reventara”, según Alemany y con expectativas de que se sitúe al máximo.

El nivel del embalse vilero está en la actualidad en un 12% de su capacidad. / INFORMACIÓN

Reserva de vacío

Si la fuente llega a evacuar esta semana de 1.000 a 1.500 litros por segundo, podría acrecentar el nivel del embalse de La Vila haciéndolo aumentar a más de un 50%, según los cálculos del presidente de la Comunidad de Regantes.

El Amadorio tiene una capacidad de 15 hectómetros cúbicos de agua, pero hay medidas preventivas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Júcar que limitan la capacidad de embalse entre los meses de octubre y diciembre coincidiendo con las temporadas habituales de las danas.

Si su provisión hoy es de 1,7 sólo se pueden recibir hasta 10 hectómetros, una reserva de vacío por si los temporales son muy fuertes. Es en la franja de enero a junio cuando la Confederación ya deja embalsar de 14 a 15 hectómetros, según explica Alemany.

No obstante, el próximo miércoles se llevará a cabo una junta de desembalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar mediante la que se establecerán y decidirán los términos y acciones a aprobar.

Pantano de Guadalest

En el pantano de Guadalest la afección de las lluvias hasta este viernes ha sido mínima, ya que las precipitaciones caídas en la comarca se han situado en la costa. En el otro lado geográfico el director técnico del Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, Jaime Berenguer, precisa que sólo se ha dado una excepción a estos datos, los 90 litros por metro cuadrado caídos entre Orxeta y Relleu que afectarían a un área de un escaso kilómetro cuadrado.

Según el director del Consorcio no será hasta el próximo martes cuando se evalúe el resultado final de la aportación de lluvias a las cabeceras hidrográficas de la comarca. Hoy en día el pantano de Guadalest solo dispone de unos 1,6 hectómetros y “nos caben 10 hm más; otro tema es que lloviera mucho y estamos a la espera de lo que pueda ocurrir”. Berenguer explicó que lo interesante es que llueva en la parte alta, donde apenas han caído unos litros.