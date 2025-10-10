Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm vive una jornada marcada por la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el litoral sur de la provincia de Alicante. Pero en el caso de Benidorm no se esperan precipitaciones de importancia durante la jornada. Puede que haya lluvias débiles sobre las 12.00 horas y a partir de las 19.00 horas. Serán más intensas por la noche donde se podrían recoger 33 litros por metro cuadrado. Las temperaturas estarán en torno a los 21ºC.

El sábado las lluvias serán débiles hasta el mediodía y por la tarde podrían ser intermitentes.

