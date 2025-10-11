Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

El sábado se esperan precipitaciones durante todo el día

La dana Alice llega a Benidorm el 9 d'Octubre

La dana Alice llega a Benidorm el 9 d'Octubre

La dana Alice llega a Benidorm el 9 d'Octubre / Jose Navarro

C. Suena

Paula Lizcano

Benidorm vive una jornada marcada por la alerta naranja y amarilla decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el litoral sur de la provincia de Alicante tanto para lluvias como tormentas. Pero en el caso de Benidorm se esperan precipitaciones moderadas. Las temperaturas estarán en torno a los 21ºC.

El domingo las lluvias serán débiles hasta el mediodía y por la tarde podrían ser intermitentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Entrar con el coche al centro de Benidorm: una ZBE restrictiva con el tráfico, pero no con el tipo de vehículo
  2. Brutal agresión a una turista británica de 19 años en Benidorm: 'Sonreía mientras me apuñalaba con una botella rota
  3. El Ayuntamiento logra 6,4 millones de euros de fondos europeos para el “Benidorm Open Arena”, dos millones y medio menos de lo esperado
  4. El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia
  5. Pelea a lo 'kick boxing' en un paso de cebra de Benidorm: un conductor acaba detenido tras pegarse con un peatón
  6. Benidorm, la ciudad de los caminantes
  7. Ingenio (y polémica) vecinal en Benidorm: desvía el agua del aire acondicionado para regar un árbol de la calle
  8. ¿Se puede hacer el Camino de Santiago desde Benidorm?

El tiempo en Alicante: la provincia se mantiene entre la alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas

El tiempo en Alicante: la provincia se mantiene entre la alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada

Última hora de la dana Alice en Alicante: se mantienen los avisos naranja-amarillo y las inundaciones se concentran en Pilar de la Horadada

El tiempo en Benidorm para hoy

El tiempo en Benidorm para hoy

Alerta roja: la dana Alice deja más de 150 litros/m2 y activa la alarma en los cauces del norte de Alicante

Alerta roja: la dana Alice deja más de 150 litros/m2 y activa la alarma en los cauces del norte de Alicante

Aemet desactiva la alerta roja en Alicante y la dana se dirige al norte

Aemet desactiva la alerta roja en Alicante y la dana se dirige al norte

Olcina: "El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta"

Olcina: "El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta"

El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia

El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia
Tracking Pixel Contents