El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm vive una jornada marcada por la alerta naranja y amarilla decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el litoral sur de la provincia de Alicante tanto para lluvias como tormentas. Pero en el caso de Benidorm se esperan precipitaciones moderadas. Las temperaturas estarán en torno a los 21ºC.

El domingo las lluvias serán débiles hasta el mediodía y por la tarde podrían ser intermitentes.