El tiempo en Benidorm para hoy
El sábado se esperan precipitaciones durante todo el día
Benidorm vive una jornada marcada por la alerta naranja y amarilla decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el litoral sur de la provincia de Alicante tanto para lluvias como tormentas. Pero en el caso de Benidorm se esperan precipitaciones moderadas. Las temperaturas estarán en torno a los 21ºC.
El domingo las lluvias serán débiles hasta el mediodía y por la tarde podrían ser intermitentes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Entrar con el coche al centro de Benidorm: una ZBE restrictiva con el tráfico, pero no con el tipo de vehículo
- Brutal agresión a una turista británica de 19 años en Benidorm: 'Sonreía mientras me apuñalaba con una botella rota
- El Ayuntamiento logra 6,4 millones de euros de fondos europeos para el “Benidorm Open Arena”, dos millones y medio menos de lo esperado
- El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia
- Pelea a lo 'kick boxing' en un paso de cebra de Benidorm: un conductor acaba detenido tras pegarse con un peatón
- Benidorm, la ciudad de los caminantes
- Ingenio (y polémica) vecinal en Benidorm: desvía el agua del aire acondicionado para regar un árbol de la calle
- ¿Se puede hacer el Camino de Santiago desde Benidorm?