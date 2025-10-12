El tiempo en Benidorm para hoy
Se espera una jornada sin alertas pero con precipitaciones intermitentes con una probabilidad de hasta un 65%
Benidorm vive una jornada tranquila tras los avisos naranjas y amarillos de días atrás. Aunque se diga adiós a las lluvias torrenciales y tormentas, se esperan chubascos intermitentes hasta la tarde con probabilidades que rondan entre el 65% y el 20%. Las temperaturas estarán en torno a los 19ºC de mínimas y los 25ºC de máximas.
Para el lunes se esperan precipitaciones moderadas a partir de las 06.00 horas hasta la tarde con probabilidades de un 100% al inicio del día y un 35% al anochecer. Los termómetros se mantendrán en valores similares.
