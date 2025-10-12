Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Se espera una jornada sin alertas pero con precipitaciones intermitentes con una probabilidad de hasta un 65%

La dana Alice llega a Benidorm el 9 d'Octubre

La dana Alice llega a Benidorm el 9 d'Octubre

La dana Alice llega a Benidorm el 9 d'Octubre / Jose Navarro

C. Suena

Paula Lizcano

Benidorm vive una jornada tranquila tras los avisos naranjas y amarillos de días atrás. Aunque se diga adiós a las lluvias torrenciales y tormentas, se esperan chubascos intermitentes hasta la tarde con probabilidades que rondan entre el 65% y el 20%. Las temperaturas estarán en torno a los 19ºC de mínimas y los 25ºC de máximas.

Para el lunes se esperan precipitaciones moderadas a partir de las 06.00 horas hasta la tarde con probabilidades de un 100% al inicio del día y un 35% al anochecer. Los termómetros se mantendrán en valores similares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia
  2. Entrar con el coche al centro de Benidorm: una ZBE restrictiva con el tráfico, pero no con el tipo de vehículo
  3. Brutal agresión a una turista británica de 19 años en Benidorm: 'Sonreía mientras me apuñalaba con una botella rota
  4. El Ayuntamiento logra 6,4 millones de euros de fondos europeos para el “Benidorm Open Arena”, dos millones y medio menos de lo esperado
  5. Benidorm, la ciudad de los caminantes
  6. Pelea a lo 'kick boxing' en un paso de cebra de Benidorm: un conductor acaba detenido tras pegarse con un peatón
  7. Ingenio (y polémica) vecinal en Benidorm: desvía el agua del aire acondicionado para regar un árbol de la calle
  8. ¿Se puede hacer el Camino de Santiago desde Benidorm?

El tiempo en Alicante: la provincia se despide de las alertas pero no de las lluvias

El tiempo en Alicante: la provincia se despide de las alertas pero no de las lluvias

El tiempo en Benidorm para hoy

El tiempo en Benidorm para hoy

Última hora de la dana Alice en Alicante: el temporal persiste en la provincia mientras sigue el aviso por lluvias fuertes

Última hora de la dana Alice en Alicante: el temporal persiste en la provincia mientras sigue el aviso por lluvias fuertes

Un incendio en Benidorm obliga a evacuar a 25 personas y deja un herido por inhalación de humo

Un incendio en Benidorm obliga a evacuar a 25 personas y deja un herido por inhalación de humo

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios

Alerta roja: la dana Alice deja más de 150 litros/m2 y activa la alarma en los cauces del norte de Alicante

Alerta roja: la dana Alice deja más de 150 litros/m2 y activa la alarma en los cauces del norte de Alicante

Aemet desactiva la alerta roja en Alicante y la dana se dirige al norte

Aemet desactiva la alerta roja en Alicante y la dana se dirige al norte

Olcina: "El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta"

Olcina: "El foco de la inestabilidad de la dana se desplaza ahora a la Marina Alta"
Tracking Pixel Contents