El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm vive una jornada tranquila tras los avisos naranjas y amarillos de días atrás. Aunque se diga adiós a las lluvias torrenciales y tormentas, se esperan chubascos intermitentes hasta la tarde con probabilidades que rondan entre el 65% y el 20%. Las temperaturas estarán en torno a los 19ºC de mínimas y los 25ºC de máximas.

Para el lunes se esperan precipitaciones moderadas a partir de las 06.00 horas hasta la tarde con probabilidades de un 100% al inicio del día y un 35% al anochecer. Los termómetros se mantendrán en valores similares.