Altea prepara su primera “Nit del Comerç” con la participación de 69 establecimientos

Altea está preparando la primera edición de la “Nit del Comerç” que, con la participación de 69 comercios del municipio, se celebrará entre las 18:00 y las 23:00 horas del próximo sábado día 25 en la avenida Rei Jaume I y calles adyacentes.

Organizada por la concejalía de Comercio y la Asociación Local de Comerciantes y Empresarios de Altea (ALCEA), la “Nit del Comerç d’Altea” busca “consolidarse como una gran fiesta del comercio local, promoviendo el consumo de proximidad y reforzando la unión entre comerciantes, vecinos y visitantes”, según ha señalado el concejal de Comercio, José María Borja, durante la presentación del evento.

El edil ha anunciado también que durante la víspera de la “Nit del Comerç d’Altea” tendrá lugar en la Casa de Cultura “un reconocimiento muy especial a los nueve comercios centenarios existentes en el pueblo, por su aportación al tejido económico y social de nuestro municipio, para lo cual se celebrará la trayectoria de los establecimientos Joyería Sendra, Farmacia Guillem, Farmacia Lerma, Estanco nº 1 (Quatre Cantons, Ángela Laviós), Estanco nº 2 (Camí de l´Algar, Toñi Alonso), Estanco nº 3 (Portal Vell, Luis Soler), Estanco de la Olla, Forn de Pa Ximo y Forn de Pa Petenero. Estos comercios centenarios están documentados en el Libro Registro de Altas y Bajas de Matrícula Industrial y en el Libro Registro de Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas que están en el Ayuntamiento de Altea”, ha explicado Borja.

Paseo histórico y exposición gráfica del comercio local

Asimismo, el concejal ha adelantado que ese mismo día 24 “se ha organizado un paseo histórico que nos trasladará a los orígenes del comercio en Altea de la mano del historiador Juanvi Martín Devesa. El recorrido se iniciará a las 19:30 horas con salida en el Portal Vell del casco antiguo”.

Por otro lado, José María Borja ha indicado que para conmemorar la “Nit del Comerç d’Altea”, habrá “una interesante actividad paralela que se iniciará el día 17 y acabará el día 31”. Al respecto, ha anunciado que a las 20:00 horas del 17 se inaugurará en la Casa de Cultura “una exposición que lleva el título de 'Comerç d’Altea: des dels origens fins a 1925’. La muestra está comisariada por el arquitecto y coleccionista Vicente Sellés, y se contará con la colaboración del historiador Juanvi Martín. Los dos han realizado un gran trabajo de documentación y búsqueda de material de los comercios centenarios de Altea, y la exposición estará abierta al público desde ese día 17 hasta el día 31 de octubre, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, así como el mismo sábado 25 de octubre, de 18:00 a 21:00 horas”.

El concejal de Comercio Jose Maria Borja (a a izquierda) y el presidente de ALCEA, Ernesto Alday, en la presentacion de la Nit del Comerç d´Altea. / INFORMACIÓN

Promociones, demostraciones y degustaciones

José María Borja ha manifestado que con la “Nit del Comerç d’Altea”, la avenida Rei Jaume I se convertirá en “un gran espacio festivo y de convivencia, donde los comercios participantes ofrecerán promociones, demostraciones, degustaciones y actividades especiales para todos los públicos. Además, habrá música y animación itinerante, con dos grupos de artistas recorriendo la avenida y las calles adyacentes e invitando a vecinos y visitantes a disfrutar del ambiente y a descubrir el comercio local”.

Por su parte, el presidente de ALCEA, Ernesto Alday, ha indicado que el evento “nace con una gran acogida entre los comerciantes, alcanzando más del doble de participantes de lo que habíamos previsto inicialmente, con más de 69 comercios confirmados. Por todo ello, se han programado varias actividades para poner en valor y potenciar el comercio local, tan potente y característico de nuestro municipio”.

Así, “se instalarán carpas multi comercio para facilitar la presencia de aquellos establecimientos situados fuera de la zona principal de la ‘Nit’, fomentando de este modo una participación inclusiva y global”. Además, para los más pequeños se ha preparado “un taller de globoflexia itinerante que recorrerá las calles sorprendiendo a los niños con figuras creativas y momentos llenos de diversión”.

Alday ha valorado “positivamente” el trabajo realizado “en la preparación del evento durante estos últimos meses”, aseverando que “tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento de Altea y, especialmente, a la concejalía de Comercio por todo su apoyo. Juntos hemos podido poner en marcha esta ‘Nit del Comerç d’Altea’, y ya hemos comprobado, por el número de comercios inscritos, que ha tenido una muy buena aceptación. Nuestro objetivo no es otro que poner en valor el comercio alteano, y que en futuras ediciones podamos aumentar el número de comercios que quieran participar”, ha apostillado.