Anémona cumple con su reto: culmina los 1.600 kilómetros a remo de Benidorm a Iria Flavia

Reto tras reto Anémona va cumpliendo objetivos de vida y deportivos. Su última misión, la de cubrir los 1.600 kilómetros que separan Benidorm de Iria Flavia (A Coruña) en ergómetro ya pasa a la historia de la asociación. Las 25 mujeres que lo afrontaron terminaron este sábado a los pies de la Iglesia de Santiago Padrón después de haber acometido los últimos 30 kilómetros con su trainera.

Ocho horas por la ría

Las remeras de Anémona realizaron la última etapa en trainera por la ría de Arousa hasta llegar a Iria Flavia, remando 30 kilómetros en cinco etapas: Cabo da Cruz (Boiro), Playa de la Retorta (Boiro), Playa de las Conxas (Rianxo), Catoira, Playa fluvial de Vilarello e Iria Flavia, justo al pie de la iglesia de Santiago de Padrón, después de completar la distancia en ocho horas y con muchas emociones encima.

En menos de un mes

El desafío comenzó el pasado 9 de septiembre en los ergos del Club Náutico y finalizó el pasado sábado 11 de octubre después de haber remado un total de 1.600 kilómetros. Entre las 25 campeonas cabe mencionar de manera especial a las 15 afectadas por cáncer de mama, que han contado con el apoyo de sus compañeras y la colaboración de cinco remeras gallegas del Club de Remo de Cabo da Cruz.

Cada una de las remeras de Anémona ha realizado en ergómetro unos 120 o 130 kilómetros hasta cubrir “in situ” los últimos 30 kilómetros por la ría de Arousa en trainera.