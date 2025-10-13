Benidorm abre este fin de semana su feria ’outlet’ con un 50% de descuentos y 28 carpas

El reclamo de esta feria de oportunidades es la compra de ropa, zapatos o electrodomésticos por descuentos que parten del 50%. El certamen “outlet” celebra del 17 al 19 de octubre una nueva edición en el parque de L´Aigüera para dar salida a productos fuera de temporada que contienen sus almacenes.

La Asociación Independiente de Comerciantes (AICO) instalará sus negocios este fin de semana en el parque de L´Aigüera en una concentración de 15 tiendas distribuidas en 28 carpas.

Los productos abarcarán un amplio abanico comercial: desde moda o zapatería a artículos deportivos, electrodomésticos, textil u hogar. “El objetivo es poder vaciar nuestros almacenes para adquirir los nuevos productos de la próxima temporada”, ha recalcado el presidente de AICO, Raúl Parra.

Interés comarcal

El directivo junto al concejal de Comercio, Javier Jordá, ha presentado esta feria que cada año reúne a parte de los comerciantes de la ciudad y que atrae a consumidores de Benidorm y de otras poblaciones de la comarca dadas las ofertas que pueden encontrarse al inicio de la temporada de otoño.

La apertura de puertas de este certamen comercial tendrá lugar el viernes por la mañana a las 10:30 horas, coincidiendo con la inauguración oficial. Tanto este día como el sábado, el horario de la feria se prolongará desde las 10:30 hasta las 21:30 horas, mientras que el domingo se adelantará la hora de cierre a las 21:00 horas.

Durante estos días, además de los productos a precios rebajados, el público también encontrará hinchables infantiles y un bar, que este año volverá a estar gestionado por la Asociación de Bares y Restaurantes, ABRECA.

Gangas

Parra ha afirmado que la feria es “muy completa” y ha animado a los visitantes a que “acudan sobre todo los primeros días que es cuando es más fácil encontrar las mejores gangas”.

Además, los clientes que vengan de fuera de la ciudad tendrán facilidades para estacionar sus vehículos en el parking de l’Aigüera o en cualquier otro aparcamiento público, para lo que se ha sumado una hora de aparcamiento gratis por comprar en cualquiera de los establecimientos.

El edil de Comercio ha recordado que en el evento es posible conocer parte de la gran oferta comercial del municipio a la vez que se puede aprovechar para consumir productos con importantes descuentos. El objetivo de la actividad, ha señalado es “liquidar los excedentes que hay en los comercios”.