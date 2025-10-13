El juicio oral a dos concejales y técnicos por los presuntos enchufes del PSOE de Benidorm comienza en noviembre

Desde el 6 de noviembre al 18 de diciembre, exconcejales socialistas y técnicos ligados al departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Benidorm pasarán por el banquillo del Juzgado de Instrucción número 2. Se les acusa de los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por la serie de contratos que efectuaron, 43 de ellos de trabajadores presuntamente ligados al PSOE. La denuncia partió en su momento del Sindicato Profesional de la Policía Local y Bomberos (SPPLB).

Penas de prisión

El Juzgado abrió juicio oral hace unos meses a instancias de la Fiscalía, para una causa que se enjuiciará en las próximas semanas en siete sesiones, la primera de ellas el 6 de noviembre. Los encausados son los exediles socialistas de Hacienda, Natalia Guijarro y de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez, además de dos representantes de sindicatos y cuatro técnicos municipales.

Para ellos, el fiscal pide penas de hasta ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de prevaricación administrativa, y de cuatro años y seis meses de prisión por malversación.

Hay una veintena de testigos citados, entre los que se cuentan la exedil Gema Amor y el exJefe de la Policía Local Juan Fuertes

Además, hay una veintena de personas citadas como testigos entre los que se encuentran personal de Intervención, técnicos, la entonces edil Gema Amor y el intendente jefe de la Policía Local en aquel momento, Juan Fuertes. Asimismo tendrán que testificar cuatro funcionarios de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional.

Los hechos se remontan al año 2010 cuando gobernaba el PSOE, después de presentar una moción de censura al PP con el voto del concejal tránsfuga José Bañuls. Poco más tarde se aprobó una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) avalada por todos los sindicatos no conocedores de que Intervención había puesto serios reparos a la mayoría de los mismos.

Unos 43 contratos bajo sospecha

Se trataba de dar el visto bueno a 130 contratos temporales de los que 43 correspondieron presuntamente a trabajadores vinculados con el PSOE. También se debió seguir la misma consigna para favorecer con pluses y complementos a personal relacionado familiarmente o por militancia al grupo socialista.

Todo ello ocurrió en un momento en que los ayuntamientos se enfrentaban a un gran déficit presupuestario. En el caso de Benidorm y según señala el escrito de acusación de la Fiscalía “las irregularidades realizadas por los acusados propiciaron un extraordinario desajuste económico en el Ayuntamiento”.

Las anómalas contrataciones y complementos originaron un gasto de más de cuatro millones y medio de euros en dos ejercicios “con cargo al erario público (…) y que se aplicó para satisfacer una necesidad artificialmente generada por los acusados como consecuencia de la mendaz aprobación de la RPT”, acusa la Fiscalía.

Intervención en contra

El Ministerio señala que el responsable político y los funcionarios municipales eran “conocedores” de que la Intervención no había avalado la RPT que en un informe mostró su disconformidad y que incluso solicitó su suspensión mientras no se subsanaran las irregularidades.

Los políticos y técnicos que pasarán por el Juzgado son Juan Ramón Martínez, concejal delegado de Recursos Humanos desde septiembre de 2009 hasta julio de 2011; Natalia Guijarro, concejal delegada de Hacienda; Carmen Navarro Orts, jefa de Recursos Humanos que cesó del cargo en 2011; y Daniel Caneiro, coordinador de Recursos Humanos y jefe de Personal en ese período.

Y cuatro funcionarios más relacionados con los servicios de nóminas, contratos y personal.

La Fiscalía insta antes de los juicios orales a acreditar la solvencia económica de los acusados, a efectos de “determinar correctamente la cuota diaria de la multa”.