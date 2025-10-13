El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm afronta hoy, lunes, un episodio de lluvias prácticamente generalizadas. La probabilidad de precipitación es muy alta durante toda la jornada, del cien por cien por la mañana, con cielos de intervalos nubosos y tormenta. En esas horas el viento soplará del norte con fuerza, con rachas que pueden alcanzar los cincuenta y cinco kilómetros por hora, lo que puede venir acompañado de chubascos intensos y descargas eléctricas.

Por la tarde se mantendrá el tiempo inestable: seguirán los chubascos y las tormentas, aunque tenderán a perder intensidad a últimas horas, cuando la probabilidad bajará. El viento rolará al noreste y amainará a moderado, y el ambiente permanecerá húmedo y templado, con temperaturas entre diecinueve grados de mínima y veinticuatro de máxima.