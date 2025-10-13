El tiempo en Benidorm para hoy
Se espera una jornada sin alertas pero con precipitaciones intermitentes con una probabilidad de hasta un 65%
Benidorm afronta hoy, lunes, un episodio de lluvias prácticamente generalizadas. La probabilidad de precipitación es muy alta durante toda la jornada, del cien por cien por la mañana, con cielos de intervalos nubosos y tormenta. En esas horas el viento soplará del norte con fuerza, con rachas que pueden alcanzar los cincuenta y cinco kilómetros por hora, lo que puede venir acompañado de chubascos intensos y descargas eléctricas.
Por la tarde se mantendrá el tiempo inestable: seguirán los chubascos y las tormentas, aunque tenderán a perder intensidad a últimas horas, cuando la probabilidad bajará. El viento rolará al noreste y amainará a moderado, y el ambiente permanecerá húmedo y templado, con temperaturas entre diecinueve grados de mínima y veinticuatro de máxima.
- El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia
- Entrar con el coche al centro de Benidorm: una ZBE restrictiva con el tráfico, pero no con el tipo de vehículo
- Brutal agresión a una turista británica de 19 años en Benidorm: 'Sonreía mientras me apuñalaba con una botella rota
- Instalan en las calles de Benidorm los primeros contenedores para recogida de aceite usado
- Benidorm, la ciudad de los caminantes
- Ingenio (y polémica) vecinal en Benidorm: desvía el agua del aire acondicionado para regar un árbol de la calle
- ¿Se puede hacer el Camino de Santiago desde Benidorm?
- El Juzgado de La Vila cita como investigado al exjefe de Recursos Humanos por el caso de los enchufes a dos inspectores de la Policía