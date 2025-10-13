Varry Brava vuelve (en parte) al Benidorm Fest: el oriolano Óscar Ferrer regresa con su nuevo proyecto

El Benidorm Fest 2026 volverá a tener sabor alicantino. Entre las 18 propuestas seleccionadas por RTVE para la quinta edición del festivaldestaca la alianza entre Miranda! & bailamamá, una colaboración que une dos trayectorias separadas por el Atlántico pero conectadas por el pop.

Óscar Ferrer, vocalista de Varry Brava, regresa al festival tres años después de su paso por la primera edición, cuando el trío oriolano se clasificó para la final con Raffaella, un homenaje a Raffaella Carrà que se convirtió en uno de los momentos más recordados de 2022. Ahora lo hace con bailamamá, su nuevo proyecto, y de la mano de Ale Sergi y Juliana Gattas, integrantes de Miranda!, una de las formaciones más influyentes del pop latinoamericano de las últimas dos décadas.

El parón de Varry Brava y el nacimiento de un nuevo sonido

En mayo, Varry Brava anunció un parón temporal de un año tras quince años de carrera. El descanso, sin embargo, no ha significado silencio creativo. En ese periodo, Ferrer ha puesto en marcha bailamamá, un proyecto que explora la mezcla entre pop electrónico y emoción, con una mirada más personal y experimental, pero sin perder el sello colorista y bailable que ha definido su trayectoria.

Con bailamamá, Ferrer mantiene vivo el vínculo de Alicante con el Benidorm Fest, reforzando la presencia de artistas de la provincia en el certamen.

Miranda!: dos décadas de éxitos y colaboraciones

El dúo argentino Miranda! lleva desde 2001 firmando algunos de los mayores éxitos del pop en español. Canciones como Don, Perfecta, Mentía, Tu misterioso alguien o Prisionero forman parte de una discografía que incluye diez álbumes de estudio, desde Es mentira (2002) hasta Nuevo Hotel Miranda! (2025).

Con más de 11,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, casi un millón de seguidores en Instagram y tres nominaciones a los Latin Grammy, Miranda! ha colaborado con artistas como Lali, TINI, Abraham Mateo, Ca7riel, Paco Amoroso o Andrés Calamaro, y ha recibido nueve Premios Gardel y dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar.

La conexión con Ferrer no es nueva: en 2021 trabajaron juntos en Horteras (empapadicos), versión del tema de Varry Brava incluida en el disco Hortera.

Una colaboración con destino Benidorm

El tándem Miranda! & bailamamá competirá en el Benidorm Fest 2026 con una propuesta aún no revelada, pero que, según RTVE, mantiene el tono pop del proyecto y la identidad electrónica característica del dúo argentino. La organización del festival, que este año ha recibido casi 900 propuestas, celebrará las semifinales el 10 y 12 de febrero y la Gran Final el sábado 14, en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, epicentro de la cita musical más seguida del invierno.

Una edición con interrogantes sobre Eurovisión

La edición de 2026 llega acompañada de un contexto inédito: RTVE ha confirmado que España no participará en Eurovisión 2026 si Israel mantiene su presencia en el certamen, una postura que podría dejar al ganador del Benidorm Fest sin billete europeo. Aun así, la corporación mantiene su apuesta por el festival como plataforma nacional para descubrir talento y proyectar la música española dentro y fuera del país.

El Benidorm Fest 2026 estrenará nuevas escenografías, dirección artística renovada y un calendario adelantado respecto a ediciones anteriores, con el objetivo de consolidar su crecimiento y su identidad propia más allá del vínculo eurovisivo.

La provincia de Alicante, de nuevo protagonista

El regreso de Óscar Ferrer al festival refuerza el papel de la provincia de Alicante como uno de los focos más activos del pop nacional. Desde su debut en Orihuela en 2009, Varry Brava se ha mantenido como una de las formaciones más reconocibles del panorama indie español, y su conexión con Benidorm ha contribuido a proyectar la imagen del festival como un espacio donde conviven la música emergente y los nombres consolidados.

La quinta edición del Benidorm Fest promete seguir su propia receta: diversidad, producción milimétrica y un punto de locura colectiva. Porque, aunque aún no sepamos si el ganador viajará a Eurovisión, el hype ya está servido. Y en eso, Benidorm no compite: arrasa.