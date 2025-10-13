El turismo belga se convierte en un gran motor para Benidorm

Desde que Manneken Pis abrió su primera tienda en Benidorm a mediados de los años 70, algo cambió para siempre: comer por la calle un gofre adhirió lo belga al imaginario popular. Desde entonces cafeterías, bares, pastelerías o comercios de alimentación han seguido una estela de presencia de Bélgica en la ciudad, una comunidad pequeña, pero que destaca con su personalidad y crece de forma pausada pero inquebrantable.

Hoy en día los belgas son la quinta nacionalidad extranjera en la reserva de asientos aéreos que llegan al aeropuerto de Alicante, un 7,9% de incremento sobre el año anterior, 2024. La comunidad de este país cuya población no llega a los 12 millones de habitantes busca en Benidorm sol y playa en un 45,6%.

La cerveza fideliza

Ello no es excusa para que los belgas se propongan socializar continuamente en bares y cafeterías. Algunas trabajan casi exclusivamente con este turista amante de la cerveza que dispone en sus lugares de origen de más de 300 marcas. Los regentes hosteleros que ofrecen esta bebida tienen la fidelidad asegurada para temporadas continuas porque es un visitante con gran fidelización que repite todos los años.

Vienen en busca de sol y playa pero también socializan con sus comidas y costumbres. / INFORMACIÓN

Ahora bien, el turismo de esta región está siendo objeto de una recaptación por Visit Benidorm después de que la pandemia del Covid trastocara su presencia. Hay que tener en cuenta que son jubilados que conforme avanza su edad van disminuyendo sus viajes.

Flamencos con mayor poder adquisitivo

Las campañas intensas de la citada fundación se han centrado en recuperar el turismo maduro lo que se ha logrado con creces, con un ascenso en la ocupación hotelera de un 18,3%. La mayor parte de los clientes (44,9%) que nos visitan son de Vlaanderen, seguido de lejos por Wallonie (18,4%), es decir con una gran presencia de flamencos, del norte y con mayor poder adquisitivo.

Por otra parte, los “fam trips” y los contactos feriales se dirigen hoy al turismo joven y familiar para compensar las temporadas medias en las que el turista belga mayor no viene a Benidorm, persiguiendo la captación de interesados en el ocio activo, según explica la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao.

No será casualidad que un segmento juvenil acuda en enero al campeonato mundial de ciclocross que organiza la UCI en enero y en el que sobresalen los equipos del país norteño, por ser grandes aficionados desde la cuna a esta modalidad deportiva.

Grandes aficionados a la cerveza de las que hay más de 300 marcas en su país. / INFORMACIÓN

Pero pasemos de las cifras a saber lo que les interesa a los belgas en el municipio alicantino. Este turista ocupa la franja temporal que va de octubre a mayo, cuando en su país reina el mal tiempo y se aloja en apartamentos no turísticos donde hace su vida diaria y compra en algún establecimiento especializado.

El supermercado belga cierra en verano porque no tiene clientes de ese país hasta octubre. / INFORMACIÓN

El supermercado belga de la calle Gerona trabaja desde hace muchos años con esta clientela, con especialidades que van desde las ensaladas a carnes preparadas o el goulash. Más de 50 propuestas como la ternera en diversas versiones con el plato “stoofvlees” de enseña, un estofado cocinado con cerveza oscura y mostaza, además de quesos, patés, salchichas o el “stoemp” para acompañamiento, un puré de patatas mezclado con diversas verduras.

Si los gofres son el producto nacional más conocido, el resto de recetas dulces que ofrece una pastelería belga en la misma calle Gerona no desmerece en absoluto una visita para probar sus galletas de mantequilla o los deliciosos bombones belgas.

Deliciosos platos y preparados de Bélgica en Benidorm. / INFORMACIÓN

Estos residentes y turistas hacen también comunidad en algún bar familiar de la calle Ibiza con clientela del mismo origen y que en invierno socializan con juegos de cartas, partidos de fútbol televisados, baile o música en directo con artistas belgas reconocidos, un 90% originarios del país de Agnès Varda, pero aquí no vienen a ver películas de la “nouvelle vague”.