Altea anuncia sus II Jornadas de Cocina Internacional que se celebrarán del 17 al 26 de octubre

La excelente variedad gastronómica que ofrece Altea se podrá saborear de manera "especial y exclusiva", según ha señalado este martes el concejal de Comercio, José María Borja, durante la presentación de las II Jornadas de Cocina Internacional que tendrán lugar en el municipio entre el próximo viernes día 17 y el domingo 26 "con la participación de trece restaurantes de la localidad que ofrecerán platos de los continentes americano, africano y europeo". El evento está organizado por la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea (AHEA) y la concejalía de Comercio en colaboración con Gastro Eventos y Cañavate Distribuciones.

José María Borja ha destacado el éxito de convocatoria de estas jornadas "ya que en su segunda edición casi se ha duplicado la participación de restaurantes hasta un total de trece con distintas propuestas culinarias". En este sentido, el edil ha enumerado los restaurantes participantes y la cocina de sus respectivos países que elaboran en la siguiente relación: Orale Wey (Méjico), El Tajín de Oro (Marruecos), El Austríaco (Austria), Pedacitos (Estados Unidos), Bodegón Tío Ennio(Argentina), Ca Mezquida(Marruecos), Talaia Espai Mediterrani (Méjico), Casa Vital (Noruega), Café Bistro Nou Fornet (Francia), Carnicero Loco (Suiza), Himalaya Tandoori (Nepal), Plan B (Bulgaria) y Río Chico Gastrobar (Venezuela).

Aliciente cultural gastronómico

El concejal ha resaltado que estas jornadas "se constituyen como un aliciente cultural gastronómico por la variedad de cocinas que tenemos en Altea. Ahora es un buen momento para ponerlas en valor porque nos enriquecen, son parte de nuestra cultura y son el día a día de nuestra sociedad como una muestra de la variedad y diversidad de todos los ciudadanos del mundo que tienen a bien establecerse en Altea, montar sus negocios aquí y dar a conocer su gastronomía para el disfrute de los alteanos y de todos los que nos quieran acompañar durante estas jornadas", ha apostillado.

Asimismo, Borja ha agradecido a la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea, a Cañavate Distribuciones y a Gastro Eventos su colaboración en las jornadas, "y en especial a los restaurantes participantes por su disposición y el esfuerzo que para algunos supone el formar parte de las mismas. Sin los restaurantes las jornadas no existirían", ha concluido.

Presentacion de las II Jornadas de Cocina Internacional de Altea. / INFORMACIÓN

Durante la presentación de las II Jornadas de Cocina Internacional se han degustado algunos platos cocinados por varios de los restaurantes participantes para su degustación "in situ". El presidente de la AHEA, Juan Abril, ha resaltado la variedad de platos que se han llevado y ha agradecido a los propietarios de los restaurantes su participación al tiempo que ha calificado de "éxito" esta segunda edición "por la variedad de cocinas participantes".

Por otro lado, el coordinador del evento y responsable de Gastro Eventos, Mario Ayús, ha resaltado el hecho de que la presentación de estas jornadas coincide con la celebración del Día Mundial de la Hostelería, 14 de octubre, y ha aseverado que la jornadas "dan muestra de la calidad de la hostelería que hay en Altea".

Ayús ha indicado que "potenciar la gastronomía es importante porque es un motor de la economía de Altea. Con eventos como este, en el que se fomenta la gastronomía internacional, se fomenta también la cultura porque al final estamos educando al cliente para que conozca otro tipo de cocina y otras costumbres, lo cual permite adquirir un conocimiento gastronómico variado sin tener que salir de Altea".

Finalmente, Javier Cañavate ha agradecido a la organización de las jornadas "el que haya contado con Distribuciones Cañavate para participar en este evento. Me parece espectacular que se pueda disfrutar en 10 días de gastronomías tan diferentes, un signo que indica la variedad culinaria que tiene Altea".