Anémona pone el lazo rosa en los jardines del Ayuntamiento de Benidorm

El nutrido grupo de luchadoras de Anémona intensifica esta semana su presencia pública con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Competición de remo, información de la enfermedad en lugares públicos, densitometrías y concursos de relatos culminan el domingo con la gran manifestación anual que este año teñirá de blanco el recorrido del Paseo de Poniente.

El 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, ha servido como punto de refuerzo para Anémona que ha comenzado la semana con la colocación de dos grandes lazos rosas en los jardines del Ayuntamiento y en el Club Náutico, testigo de muchas de sus hazañas en el deporte del remo.

Cien paladas para supervivientes

Precisamente el próximo domingo las mujeres participarán en la competición “100 paladas” de la Liga SUMA de Remo que organiza la Federación Valenciana de Remo para mujeres Supervivientes del Cáncer de Mama (SCM).

Allí mismo, a las 12:00 horas, se procederá a la lectura pública del manifiesto elaborado este año con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama así como del microrrelato ganador del Concurso de alumnos de 4º de la ESO.

Anémona ha vivido durante los últimos días una insistente campaña de difusión centrada en los principales mercadillos de la ciudad donde acuden muchas mujeres a realizar sus compras, con mesas informativas alertando sobre esta enfermedad.

En el plano sanitario la organización ha programado la realización de densitometrías con cita previa tanto en los centros de salud de Benidorm como en Altea, L´Alfàs del Pi, Callosa d´en Sarriá y Polop de la Marina.

Marcha solidaria multitudinaria

El domingo, 26 de octubre, marca una tradición muy arraigada en Benidorm como es la XXIII Marcha Solidaria de Anémona, una manifestación reivindicativa y solidaria que concentra cientos de personas y recorre el paseo de la playa de Poniente, hasta el Paseo de la Música.

Allí se realizarán sesiones de aerobic y gimnasia con José Vidal y María Braquehais y, además, habrá degustación de arroces donados por hoteles de la ciudad y una barra con bebida y montaditos a precios populares que organizará el Grupo Scout Horizontes.

Este año el recorrido se verá pintado de blanco con las camisetas que portarán las asistentes que cada año diseña Anémona y que sirven también para recaudar fondos que van destinados a la actividad terapéutica que presta la asociación.

Las camisetas conmemorativas de esta marcha, pueden encontrarse tanto en su sede de Benidorm, ubicada en la calle La Biga, como en comercios colaboradores y mesas informativas.

Montante para investigación

El montante económico obtenido durante toda la jornada también se destina a las investigaciones de Geicam, el grupo líder en investigación de cáncer de mama en España.

El último de los actos programados por el Día Mundial del Cáncer de Mama será el II Congreso de Anémona, este año bajo el título “Hablemos de cáncer… sin miedo”, que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm.