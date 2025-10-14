Jornadas de Arroces de la Tierra desde 25 euros en Benidorm: estos son los restaurantes y sus menús

Los arroces se convertirán en los protagonistas de la gastronomía de Benidorm durante 10 días. Este viernes arrancan las ‘XIV Jornadas de los Arroces de la Tierra’, en las que participarán un total de 24 establecimientos, y donde el público podrá degustar una gran variedad de menús con arroces como plato principal.

Estas jornadas tendrán lugar entre el 17 y el 26 de octubre y todos los menús tendrán un precio variable a partir de 25 euros e incluirán, como mínimo, un entrante acorde con la gastronomía autóctona de la comarca; un plato principal de arroz; postre y bebida.

Los 24 restaurantes participantes en las Jornadas de los Arroces de la Tierra de Benidorm

Arrocería La Marina (30 euros)

Entradas (dos entrantes a elegir al centro de mesa)

Tomate rosa de Altea con ventresca y encurtidos, o con capellanes.

Marinera de ensaladilla de gambas al ajillo y pulpo.

Queso fresco de La Nucía con sardina ahumada.

Buñuelos caseros de bacalao.

Salteado de alcachofas baby con virutas de foie, con cama de salsa de pimientos de piquillo.

Cocas caseras de sobrasada y miel.

Arroces (un arroz a elegir por mesa)

Arroz del “Capo” (con secreto ibérico, flor de alcachofa y boletus).

Arroz del “Jefe” (con chuletas de cordero segureño y pimientos de Padrón).

Arroz de la “Jefa” (con torreznos, taquitos de secreto ibérico y habitas baby).

Caldero o arroz seco de rape, almejas y sepia.

Caldero de bogavante (suplemento de 5 €).

Arroz de tuétano y entrecot de vaca madurada (suplemento de 5 €).

Postre casero

Coca casera de almendra de “Xixona” con helado de vainilla y chocolate caliente Marcos Tonda.

Bebida (una bebida a elegir por comensal)

Agua (Solán de Cabras).

Refresco.

Caña de cerveza.

Copa de vino.

Botella de vino (cada cuatro personas).

Tinto: Beronia Rioja Crianza.

Blanco: Beronia Rueda Verdejo y D.O. Alicante Marina Alta

Bahía Azul (27 euros)

Aperitivo

Tapa especial Bahía.

Entrantes a compartir

Mejillones a la marinera.

Croquetas de bogavante.

Arroces

Arroz a banda.

Paella valenciana con verduras.

Arroz negro con chopitos.

Arroz del senyoret.

Arroz de magro con verduras.

Paella mixta.

Fideuà con gambitas, calamar y cigalas.

Arroz con calamar, chopitos y mejillones.

Arroz con verduras (pimiento rojo, pimiento verde, ajos tiernos, calabacín y berenjena).

Arroz con albóndigas, pollo y verduras.

Postres

Flan o fruta.

Bebida

Una bebida por comensal.

Bolikki (25 euros)

Entrantes (dos a elegir por mesa)

Ensalada de ventresca.

Gazpacho.

Croquetas caseras.

Gambusinos o marisco hervido.

Cazón en adobo.

Arroces

Viernes 17: Arroz con atún (seco/meloso/caldoso).

Sábado 18: Arroz con rape y almejas.

Domingo 19: Arroz con cigala y calamar (caldoso/seco).

Lunes 20: Arroz con torreznos, pimiento del piquillo y presa ibérica

Martes 21: Caldero del Mar Menor.

Miércoles 22: Arroz con bogavante (caldoso/seco).

Jueves 23: Arroz con pulpo y alcachofas (caldoso/meloso/seco).

Viernes 24: Arroz con nécoras.

Sábado 25: Arroz con rape y almejas.

Domingo 26: Arroz de cigala y calamar (caldoso/seco).

Postre casero

Bebida

1 consumición por comensal. 1 botella de vino cada 4 comensales. Bodega: Rioja, Ribera y Rueda.

Cervecería El Mesón (28 euros)

Aperitivos

Degustación de vermouth Izaguirre.

Caramelo de frankfurt con chup-mostaza

Entrantes para compartir

Carpaccio de ternera con encurtidos, salsa vitello tonnato y alcaparra crujiente.

Causa limeña con huancaína, langostinos, pulpo, mango y cebolla morada.

Mejillones con salsa marinera y aceite de cilantro.

Arroces

Viernes 17: Arroz de rape, almejas y cigalitas.

Sábado 18: Arroz del senyoret.

Domingo 19: Arroz de sepia con cigalas y negra salvaje.

Lunes 20: Arroz meloso de bacalao, coliflor, ajetes y espinacas.

Martes 21: Arroz de sepia, chopitos y alcachofas.

Miércoles 22: Arroz del senyoret.

Jueves 23: Arroz de pollo de corral con albóndigas, garbanzos y gambitas rojas.

Viernes 24: Arroz a banda. Arroz de sepia con cigalas y negra salvaje.

Sábado 25: Arroz meloso de magro, setas de temporada y calabaza asada en kamado.

Domingo 26: Arroz meloso de rape con espinacas, alcachofitas y gambas. Arroz con costillas y verduras de temporada.

Postre (a elegir)

Cremoso de queso con manzana.

Torrija con leche de coco y horchata, acompañada de helado de leche merengada.

Bebida

1 copa de vino: Bodega Familia Valdelana (Rioja).

El Bodegón Aurrera (29,50 euros)

Entrantes (dos a elegir por mesa)

Ensalada de ventresca con tomate y cebolleta tierna.

Croquetas caseras.

Chopitos fritos.

Huevos rotos con jamón.

Arroces

Arroz caldoso de bogavante.

Postre

Tarta de queso estilo vasco.

Bebida (1 bebida a elegir por comensal)

Copa de vino de la casa.

Cerveza.

Refresco.

Agua

Jardín Mediterráneo (25 euros)

Entradas

Entrada al centro de mesa con pan y alioli.

Ensalada variada con ventresca de atún.

Arroces

Viernes 17: Arroz negro de sepionet y verdura.

Sábado 18: Arroz de verduras de temporada y sepia.

Domingo 19: Arroz de magro, pollo y verduras.

Lunes 20: Arroz de atún rojo, gamba y ajos tiernos.

Martes 21: Arroz meloso de llampuga, calabaza y alcachofas.

Miércoles 22: Arroz meloso de rape con almejas.

Jueves 23: Arroz de boquerones y espinacas.

Viernes 24: Fideuà de pescado y marisco.

Sábado 25: Arroz a banda.

Domingo 26: Paella de pescado, marisco y mejillones.

Postre

Postre casero del chef o helado.

Bebida (a elegir)

Una consumición por comensal.

Una botella de vino cada cuatro comensales.

Vinos de Alicante: Flor de Tarima blanco (chardonnay). Flor de Tarima tinto (monastrell).

La Arrocería de la Mejillonera (35 euros)

Entradas (1 a elegir por persona)

Tomate trinchado con ventresca.

Coca de morcilla con cebolla caramelizada.

Carpaccio de gamba roja.

Calamares a la andaluza.

Arroces (mínimo para 2 personas)

Arroz del senyoret.

Paella de cangrejo azul de la Albufera.

Paella de rape, pulpo y alcachofas.

Paella valenciana.

Postre

Tarta de queso con mango.

Tarta de chocolate.

Tarta de Oreo.

Leche frita.

Bebida

1 botella de vino para cada dos personas.

Cerveza o refresco.

Vinos de Alicante.

La Brasería Aurrera (29,50 euros)

Entradas (dos a elegir por mesa)

Ensalada de ventresca con buen tomate y cebolleta tierna.

Flor de alcachofa a la brasa.

Croquetas caseras.

Huevos rotos con txistorra a la brasa.

Arroces

Arroz de txuleta Selección Aurrerá.

Postre

Tarta de chocolate de la abuela.

Bebida (1 consumición a elegir por comensal)

Copa de vino de la casa.

Cerveza.

Refresco.

Agua.

La Cava Aragonesa (30 euros)

Viernes 17

Ensalada de escarola y granada.

Tartar de corvina.

Arroz con pata de ternera.

Sábado 18

Pericana con bacalao seco.

Cassoleta de butifarres.

Arròs amb fesols i naps.

Domingo 19

Ensalada con encurtidos.

Chipirones en salsa.

Arroz de puchero con pelota.

Lunes 20

Ensalada de lombarda.

Salteado de habitas baby con jamón y gambas.

Arroz con pato.

Martes 21

Ensalada de mojama con almendras.

Croquetitas de puchero.

Arroz con morcilla y callos de bacalao.

Miércoles 22

Ensalada de hinojo y apio con vinagreta de manzana verde.

Setas variadas salteadas al ajillo.

Arroz con carrillera de cerdo.

Jueves 23

Ensalada de langostinos y aguacate.

Carpaccio de magret de pato con vinagreta de vermut.

Arroz con bonito y galeras.

Viernes 24

Ensalada con naranja, queso y pistachos.

Alcachofa rellena de brandada de bacalao.

Arroz al horno.

Sábado 25

Ensalada con rabanitos y pepino.

Cigalitas fritas.

Arroz con boquerones y espinacas.

Domingo 26

Ensalada con ahumados.

Canelón de setas con bechamel trufada.

Pebrera farcida.

Postre de la casa

Bebida (1 consumición por comensal)

Agua.

1 copa de cerveza.

Vino (1 botella cada dos personas). Señorío de Benidorm

La Fava (38 euros)

Snack de bienvenida

Mini con salazón, cebolla caramelizada y emulsión de mayonesa de miso.

Entrantes (a compartir 2 personas)

Puerro confitado y a la brasa con carbonara de atún rojo, caballa ahumada y jugo de pollo y naranja.

Crema de piñones, bonito confitado en grasa de vaca vieja, cebolla asada y chucherías.

Arroces

Arroz con tataki de vaca vieja, piparras, calabaza y fruta de temporada.

Postre

Buñuelos rellenos de crema de calabaza, calabaza asada, chocolate aromatizado, albahaca y yema tostada.

Bebida

Vino.

Cerveza.

Refresco.

La Pinta (25 euros)

Entradas

Carpaccio de salmón.

Ensalada La Pinta.

Gambones salteados.

Mix de croquetas.

Ensaladilla rusa.

Ensalada César.

Berenjena rebozada con miel.

Arroces

Arroz a banda.

Arroz con chopitos y gambas.

Arroz meloso de pulpo y almejas.

Paella valenciana.

Paella de boquerones y espinacas.

Arroz negro con sepia y alioli de ajo morado.

Paella vegetal con verduras de temporada.

Postre

Tarta de la casa.

Flan casero.

Arroz con leche.

Helados.

Fruta de temporada.

Bebida

Vino.

Cerveza.

Refrescos.

Agua.

Sangría.

La Pinta Beach (25 euros)

Entradas

Ensalada mediterránea con queso de cabra.

Mix de croquetas.

Gambas en gabardina.

Calamares a la andaluza.

Plato de jamón ibérico y queso.

Brocheta de gambas y calamares.

Tomate con queso burrata y pesto.

Arroces

Arroz a banda. Arroz ibérico (con secreto ibérico).

Arroz de chopitos y ajetes.

Arroz del senyoret.

Arroz meloso de pulpo y almejas.

Arroz meloso de pollo, conejo y alcachofas.

Arroz meloso de bogavante.

Pstre

Tarta de la casa.

Fruta de temporada.

Arroz con leche.

Bebida

Sangría.

Cerveza.

Vino de la casa: tinto, verdejo, rosado.

Lino (25 euros)

Menú 1

Entradas: Dos croquetas de jamón ibérico.

Arroz: Arroz de pluma ibérica con shiitake y champiñón.

Postre: Cheesecake.

Bebida: Refresco. Cerveza. Copa de vino. Copa de cava.

Menú 2

Entradas: Salmón marinado.

Arroz: Paella de mariscos y gamba blanca.

Postre: Cheesecake.

Bebida: Refresco. Cerveza. Copa de vino. Copa de cava.

Mal Pas (29,95 euros)

Entradas (2 a elegir)

Bollo a la paleta.

Ensalada mediterránea.

Escalivada con capellanes.

Marineras.

Mejillones al vapor.

Arroces

Viernes 17: Arroz de boquerones y espinacas.

Sábado 18: Paella de bacalao y coliflor.

Domingo 19: Arroz de pulpo con gambas y alcachofas.

Lunes 20: Arroz amb fesols.

Miércoles 22: Arroz de secreto ibérico con verduras.

Jueves 23: Paella de conejo con caracoles.

Viernes 24: Arroz de boquerones y espinacas.

Sábado 25: Paella de bacalao y coliflor.

Domingo 26: Arroz de pulpo con gambas y alcachofas.

Postres

Postres caseros de la casa.

Bebida (1 consumición por comensal)

Cerveza de barril.

Agua.

Refresco.

Copa de vino. Vinos de Alicante tinto. Vinos de Alicante blanco.

Malaspina (34 euros)

Entradas

Surtido de panes con alioli de huevos camperos y espencat hecho a la brasa. Nuestra ensaladilla de “capellá torrat” con almendra Marcona y mayonesa de huevos fritos semi picantes sobre un fartón a la brasa.

Croqueta de sobrasada de Benissa de larga maduración sobre un aligot de queso servilleta de Callosa d´ en Sarrià con velo de papada ibérica.

Arroces

Viernes 17: Arroz de conejo ahumado en sarmientos y caracoles serranos del Vinalopó Mitjà.

Sábado 18: Arroz de cangrejo azul y zamburiñas.

Domingo 19: Arroz de lágrima ibérica, shiitakes y tirabeques.

Lunes 20: Arroz del senyoret con gamba, sepia y calamar.

Martes 21: Arroz meloso de manitas, gamba roja y espinacas.

Miércoles 22: Arroz Malaspina servido con tataki de atún rojo y alioli de algas.

Jueves 23: Arroz negro con ajetes, calamar a la brasa y alioli de huevos camperos.

Viernes 24: Arroz caldoso con boniato, alubias y morcilla de cebolla.

Sábado 25: Arroz de verdura de temporada y albóndigas especiadas.

Domingo 26: Arroz con bacalao, patata, tomate y garbanzos.

Postre

Coulant de turrón de Xixona con helado de chocolate blanco.

Bebida (1 por persona)

Agua

Refresco

Copa de vino tinto: Enrique Mendoza Pinot Noir

Copa de vino blanco: Tarima Hill

Marisquería El Puerto (27 euros)

1er. Entrante (a elegir 1 por cada 2 comensales)

Ensalada de patatas y bacalao con vinagreta de pericana.

Ensalada de la casa con salmón y salsa cóctel.

Ensalada templada de queso de cabra y frambuesa.

Ensalada templada de gulas, almejas y gambas.

2do. Entrante (a elegir 1 por cada 2 comensales)

Tomate relleno con salpicón de lubina.

Cigalitas salteadas con ajos tiernos.

Carpaccio de atún rojo con virutas de parmesano.

Berenjenas con miel.

Surtido de croquetas.

Sepia salteada con espárragos trigueros con alioli y su tinta.

Arroces

Arroz a banda.

Arroz huertano.

Arroz en costra.

Fideuá de marisco.

Fideuá de pollo y alcachofas.

Paella de marisco.

Paella alicantina.

Paella valenciana.

Arroz meloso de marisco.

Arroz meloso de pulpo y alcachofas.

Arroz negro de marisco.

Arroz de boquerones con espinacas.

Postre casero (a elegir 1 por comensal)

Tarta de queso.

Tiramisú.

Crema catalana.

Flan de la casa.

Borracho de mandarina.

Tarta al whisky casera.

Bebida

Agua.

Cerveza.

Refresco.

1 copa de vino.

1 botella de vino cada 4 comensales.

Nautic Playa (32 euros)

Snack

Almendras.

Pan con alioli.

Entradas

Marisco hervido.

Fritura.

Arroces

Arroz de rape con almejas.

Arroz a banda.

Arroz negro.

Paella de marisco.

Paella de magro con verduras.

Paella mixta.

Caldereta de arroz con bogavante (suplemento de 8 €).

Caldereta de arroz con langosta (suplemento de 8 €).

Postre

Tarta de chocolate.

Tiramisú.

Tarta de whisky.

Tarta de queso.

Helados.

Bebida (1 bebida a elegir por comensal)

Blanco Rivero Verdejo.

Tinto Rioja.

Posada del Mar (30 euros)

Entradas (a elegir 1 por persona)

Bollo a la paleta (de lunes a viernes).

Llampuga en escabeche.

Boquerones fritos en adobo.

Sepia encebollada.

Arroces (a elegir, mínimo 2 comensales)

Paella de marisco.

Arroz a banda.

Arroz con boquerones y espinacas.

Arroz meloso de marisco.

Postre casero

Bebida (1 bebida a elegir por comensal)

Agua.

Cerveza.

Refresco.

Copa de vino de la casa.

Restaurante Club Náutico (29,95 euros)

Entradas (2 a elegir)

Gamba blanca hervida.

Mejillones al vapor.

Ensalada de escalivada con capellanes.

Marineras.

Ensalada mediterránea.

Arroces

Viernes 17: Arroz de setas y foie.

Sábado 18: Paella de bacalao y coliflor.

Domingo 19: Paella de magro con verduras.

Martes 21: Arroz amb fesols.

Miércoles 22: Arroz de pulpo con gambas y alcachofas.

Jueves 23: Arroz de boquerones y espinacas.

Viernes 24: Arroz de setas y foie.

Sábado 25: Paella de bacalao y coliflor.

Domingo 26: Paella de magro con verduras.

Postres caseros

Bebida (1 consumición a elegir)

Cerveza de barril.

Agua.

Refresco.

Copa de vino.

Maridaje

Vino de Alicante tinto.

Vino de Alicante blanco.

Restaurante Esturión (25 euros)

Entradas

Berenjenas con miel de caña y sésamo.

Tomate rosa del terreno con ventresca.

Torrezno de Soria.

Ensaladilla rusa.

Ensalada de mango y queso feta.

Mix de croquetas caseras de espinacas y jamón.

Calamares a la andaluza.

Arroces

Arroz meloso con atún y calabaza.

Caldero con rape, gambas y cigalas.

Arroz con conejo y caracoles. Arroz con costra.

Arroz con tuétano y secreto.

Arroz con zamburiñas y gambones.

Arroz con carabinero.

Arroz del senyoret (solo mariscos pelados).

Arroz con secreto y chipirones.

Caldero de arroz con bogavante.

Arroz con espinacas y boquerones.

Nota: Todos los días, un arroz típico de Benidorm.

Postre

Tarta de queso al horno.

Mousse de galletas.

Pan de Calatrava con nata y galleta.

Arroz con leche.

Mousse de chocolate.

Fruta del tiempo.

Bebida

1 consumición por persona.

Vino blanco Rueda Verdejo.

Vino tinto Crianza.

Restaurante L’Aroma (32,50 euros)

Menú para 2 personas

Entradas (1 a elegir)

Ostras Gillardeau sobre hielo pilé y aire de limón (2 uds.).

Guiso de garbanzos pedrosillanos con manitas de cerdo.

Timbal de quinoa, aguacate, tomate rosa y langostinos con vinagre balsámico.

Huevos confitados con piperada, champiñón y crudité de bacon.

Arroces (mínimo 2 personas)

Arroz de pato con verduritas, setas silvestres y taquitos de foie.

Arroz meloso de nécoras.

Arroz de pulpo con alcachofas y bacalao.

Postre

Torrijas especial L’Aroma.

Tarta de queso de la abuela María.

Bebida

Refrescos.

Vino blanco: Verdejo Viña Adaja.

Vino tinto: Ribera del Duero Portia.

Sinatras Centro Diverso (30 euros)

Aperitivo de la casa

Gamba blanca de la lonja.

Entradas (al centro en mesa)

Ensaladilla de sepia.

Croquetón de bacalao.

Tomate Raff con lomo de bonito.

Arroces (mínimo 2 personas)

Viernes 17: Arroz de atún con calabaza.

Sábado 18: Arroz de secreto ibérico con boletus.

Domingo 19: Arroz de rape, almejas y alcachofas.

Martes 21: Arroz de bacalao con espinacas.

Miércoles 22: Arroz vegetariano con setas.

Jueves 23: Arroz de pollo de corral con berenjena.

Viernes 24: Arroz marinero con gamba roja.

Sábado 25: Arroz de pulpo y coliflor.

Domingo 26: Arroz meloso negro con calamar y gambas.

Postre

Tarta de queso.

Leche frita.

Torrija caramelizada.

Bebida (1 por comensal)

Agua.

Refrescos.

Caña.

Copa de vino. Bodega Villalobos

Taberna Andaluza (25 euros)

Entradas (A elegir dos entradas por cada dos personas)

Almejas a la marinera.

Cazón en adobo.

Ensalada de queso de cabra.

Berenjenas con miel de caña.

Chipirones en salsa verde.

Tortitas de camarón.

Arroces

Arroz meloso de gambas, almejas y sepia.

Postre

Mousse de queso con arándanos.

Pan de Calatrava.

Bebida

1 consumición por persona. Entradas (A elegir dos entradas por cada dos personas)

Maridaje de la casa

Terraza Bahía (26,50 euros)

Entradas

Pan casero con tomate y alioli.

Ensalada templada de alcachofa con aliño de semillas.

Coca de aceite casera con tomate del terreno, pericana y ajetes.

Arroces (mínimo 2 personas)

Arroz negro de atún fresco y cebolla con puntos de alioli.

Postre

Coulant de chocolate con helado de vainilla Bourbon.

Bebida