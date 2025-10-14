La despoblación y la falta de organización empresarial llevan a crear el Laboratorio de la Vall de Guadalest

El alcalde de Confrides-L’ Abdet, Rubén Picó, lo deja muy claro: el despoblamiento es un problema “muy serio” en este entorno de la Vall de Guadalest. Esta razón y la necesidad de buscar un denominador común para emprendedores y empresas que sostienen negocios exitosos pero con baja comercialización en los alrededores, han llevado a la creación del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento que tendrá su primera reunión el próximo 24 de octubre.

Densidad poblacional muy baja

Cinco poblaciones componen el valle, Confrides-L´Abdet, Benifato, Beniardá, Benimantell y Guadalest. Su población total no llega a los 1.300 habitantes, una densidad poblacional baja que integra ya listas oficiales entre los municipios con una creciente despoblación.

Vista general de Confrides, desde donde parte la idea del Laboratorio. / INFORMACIÓN

Esta circunstancia es uno de los motivos para que al alcalde de Confrides-L’ Abdet, Rubén Picó, haya impulsado la creación del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento de la Vall de Guadalest. Paralelamente, se contempla la intención de fortalecer a la comunidad emprendedora y fomentar la cooperación de sus actores económicos y sociales.

Actividades económicas diversas

En una palabra, lo que se pretende es unificar criterios para unas actividades económicas quizás un poco atomizadas. Estas van desde el turismo hasta la agricultura, pasando por la producción local, la artesanía o los servicios.

Uno de los centros del valle es Guadalest, una localidad que ha aprovechado su singularidad territorial para promover las visitas turísticas, interesadas en conocer la localidad aupada en una roca.

Este sector dio lugar después al crecimiento comercial y de restauración con locales que venden souvenirs o artesanía, además de la apertura de museos y bares con gastronomía local.

Las otras poblaciones tienen actividades económicas más diversas, con gran peso de la agricultura combinada con la producción de aceite en las almazaras o mermeladas de níspero, un frutal muy presente en la zona.

Comercializar el aceite del valle, alto en polifenoles, con innovación y unificación de criterios

Es toda esta amalgama la que quiere unificar el Laboratorio para crear nuevas ideas que den impulso a los sectores y presentar modelos renovados de distribución. Un ejemplo real sería la comercialización del aceite del valle al que se le estima que tiene un componente alto de polifenoles -compuesto químico natural antioxidante- y que no se divulga de la manera oportuna.

El Laboratorio quiere poner sobre la mesa toda la oferta comercial y empresarial para aportar vías que apoyen estos productos locales y les den salida de la manera oportuna.

El Ayuntamiento contará para esta iniciativa con la colaboración de Genion, una cooperativa sin ánimo de lucro que persigue la innovación y el emprendimiento empresarial.

La segunda reunión del Laboratorio ya constituido será el 19 de noviembre y se centrará en la despoblación. Un asunto que va unido a las oportunidades de trabajo y de creación de empresas.

La media de edad en estas villas es muy alta y las personas en activo acuden a trabajar fuera de las mismas lo que provoca finalmente el cambio de domicilio. Una excepción sería Benimantell, que por su cercanía a Guadalest se convierte en masa laboral de esta donde la actividad es continua por su importante número de establecimientos turísticos.

El objetivo para buscar un cauce idóneo a estas situaciones es “alinear la acción institucional con las oportunidades detectadas en el territorio y facilitar la creación de alianzas público-privadas que den soporte real al emprendimiento rural”, sostiene Picó.

Revitalizar las zonas rurales

Este segundo laboratorio cuenta con el apoyo de la Cátedra AVANT, una iniciativa de la Generalitat Valenciana y las universidades públicas de la Comunidad, que promueve la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

La Cátedra destaca que este tipo de acciones, basadas en la cooperación entre instituciones y actores locales, son clave para revitalizar las zonas rurales.

Además de los Ayuntamientos la reunión contará con representantes de la Diputación Provincial de Alicante, la Generalitat Valenciana y otras entidades vinculadas al desarrollo rural y la innovación empresarial, como el Pacto Territorial por el Empleo de la Marina Baixa (POMB), el GAL Rural Muntanya d’Alacant, o el IVACE.

Mermelada en Suiza

El Ayuntamiento de Confrides-L’Abdet no quiere dejar de lado con esta iniciativa el desarrollo sostenible pero sin olvidar la innovación rural, la cooperación entre actores y un crecimiento económico arraigado en los valores del territorio.

Como resumen gráfico, expone el alcalde que la mermelada que se vende en Confrides y se exporta con gran éxito a Suiza, es poco conocida en estas tierras. El objetivo es buscar una fórmula para explotar las propiedades del producto que ahora no se aplica y la consecuencia derivada de esta innovación sería una mayor venta controlada con aumento de trabajadores y ascenso poblacional.