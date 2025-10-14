L´Alfás del Pi vuelve a reunir a 100 nacionalidades diferentes para celebrar su Día Internacional

El próximo domingo, 19 de octubre, L´Alfàs celebra su personalidad como municipio de convivencia en el Día Internacional. El evento multicultural se celebra desde hace 18 años y concentra numerosas personas de diversas procedencias, unos 100 países, según la organización.

Centenares de asistentes recorren cada año los estands de esta celebración donde se pone en valor la apertura y la tolerancia entre diversos orígenes en una localidad donde más del 50% de su población es de procedencia extranjera.

Más de 40 actuaciones

La explanada de la Casa de Cultura acogerá el día 19 a medio centenar de asociaciones y colectivos de residentes internacionales del municipio en una jornada que transcurrirá de 11:00 a 17:30 horas.

Este año, la programación incluye más de 40 actuaciones, entre danzas folclóricas y exhibiciones culturales de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Colombia, Cuba, Ecuador, España, India, Moldavia, Nepal, Perú, Rumanía, Ucrania y Venezuela.

Además, en esta ocasión se suma por primera vez Polonia. Un despliegue cultural sin precedentes que reunirá sobre el escenario a cientos de personas dispuestas a compartir sus tradiciones, músicas y costumbres.

Cultura y gastronomía

Durante todo el día el público asistente podrá conocer a través de los estands dispuestos en la explanada, más sobre la historia, cultura, gastronomía y tradiciones de diversos países. Las degustaciones de platos típicos serán otro de los grandes atractivos del evento, permitiendo al público hacer un recorrido culinario por los sabores del mundo sin salir del municipio.

Dado el carácter multicultural de L´Alfàs, su Ayuntamiento cuenta con dos ediles centrados en los residentes internacionales, que han asistido a la reunión preparatoria del Día Internacional para perfilar la seguridad y la organización de la convocatoria lúdica.

Fiesta de integración

El concejal de Relación con Colectivos y Clubs de Residentes, Patrick de Meirsman, ha destacado el crecimiento constante de esta iniciativa a lo largo de sus 18 ediciones. “En la actualidad, más del 50% de los habitantes de l’Alfàs del Pi provienen de fuera de España, lo que hace de la diversidad cultural una de nuestras principales fortalezas”

Para la concejala de Residentes Internacionales, Martine Mertens, el evento se ha convertido en una gran fiesta de la integración, donde todas las nacionalidades pueden mostrar su cultura, compartir sus tradiciones y” fomentar el entendimiento mutuo”.