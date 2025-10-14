El tiempo en Benidorm para hoy
Se espera una jornada sin alertas pero con precipitaciones débiles
Benidorm afronta hoy, martes, un día marcado por las lluvias débiles durante toda la jornada. Los termómetros se mantendrán en torno a los 23ºC.
Para el míercoles, el municipio espera todavía alguna lluvia débil y dispersa al mediodía y una ligera bajada de las temperaturas llegando a los 20ºC.
