El tiempo en Benidorm para hoy

Se espera una jornada sin alertas pero con precipitaciones débiles

Cielos grises y lluvias dispersas para este martes en la provincia de Alicante

O. Casado

Benidorm afronta hoy, martes, un día marcado por las lluvias débiles durante toda la jornada. Los termómetros se mantendrán en torno a los 23ºC.

Para el míercoles, el municipio espera todavía alguna lluvia débil y dispersa al mediodía y una ligera bajada de las temperaturas llegando a los 20ºC.

