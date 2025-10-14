La Vía Verde que construye Finestrat conectará la playa con el bulevar comercial

La Vía Verde que ha comenzado a construir el Ayuntamiento de Finestrat solucionará el problema de conexión y de tráfico entre la playa y la zona comercial del municipio, a poco más de un kilómetro, pero con barreras viales que impiden un tránsito cómodo para los peatones. Se espera que las obras estén concluidas en el próximo mes de febrero.

La vía, cuyo presupuesto asciende a 500.000 euros, será un freno para el colapso de entrada de los vehículos al centro comercial y demás superficies que se concentran en el entorno, sobre todo en temporadas de afluencia masiva de coches como puede ser verano o la época de compras como Navidad y las campañas de rebajas.

Demanda de ciclistas y peatones

Hay que tener en cuenta que las cadenas empresariales de supermercados y tiendas que se concentran en este núcleo atraen a la población de Benidorm y el resto de la comarca de la Marina Baixa.

La Vía verde de La Cala-Bulevar responde a la creciente demanda tanto de carriles bici como de recorridos peatonales. Es una alternativa al tráfico rodado y también sirve de enlace con el carril bici que llega desde Benidorm y con la estación del TRAM que une Alicante y Dénia.

Este proyecto cuenta con una subvención de cerca de 400.000 euros de fondos europeos a través de la Fundación Ferrocarriles Españoles y que solo han logrado 10 municipios de toda España, según el Ayuntamiento.

El alcalde de Finestrat, JuanFran Pérez Llorca, que visitó este martes las obras, calificó de “apuesta importante” esta vía que promueve la accesibilidad y la movilidad que no se centra sólo en el casco histórico. De esta forma se responde a las necesidades que tiene el entramado urbano de La Cala y que acerca a los dos núcleos de población, y a “la costa con el shopping” remarcó el primer edil.