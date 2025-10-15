El alcalde de Benidorm defiende que el turismo no es un problema para las ciudades cuando está bien gestionado
El Ayuntamiento celebra una cumbre sobre sostenibilidad por ser “Pionero Verde” junto a otros destinos europeos premiados
Benidorm se ha convertido en anfitriona de los premiados con la distinción de Pionero Verde del Turismo Inteligente, que este año obtuvo la ciudad y que distingue a las ciudades sostenibles e innovadoras. En este contexto, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, destacó el modelo del municipio cuya suma turística “no es un problema para las ciudades cuando está bien gestionado”.
Turismo urbano
El alcalde ha dado este miércoles la bienvenida al grupo de ciudades premiadascon anterioridad, 11 representantes que conocerán de primera mano las fórmulas aplicadas para transformar el turismo urbano a través de la sostenibilidad, la innovación, la digitalización, la accesibilidad y la gobernanza inclusiva.
Pérez ha explicado en este prólogo el trabajo combinado con la Fundación Visit Benidorm, cuya directora Leire Bilbao ha estado presente, para alcanzar los objetivos relacionados con estos protocolos europeos.
Dar servicios diferentes
Para ello ha recordado en cifras que Benidorm tiene 75.000 personas censadas pero que las pernoctaciones no bajan de las 180.000 y se ve multiplicada por seis en las fechas de ocupación turística más altas.
Ello da lugar según expone Pérez, a cuatro tipologías de personas a las que dar servicio: los empadronados, residentes no empadronados, turistas y visitantes. El primer edil mostró este ejemplo para clarificar el complejo acceso al “Green Pioneer” por trasladar la realidad de una ciudad donde “el turismo suma y no tiene por qué representar ningún problema para las ciudades cuando está bien gestionado”.
Y ha recordado que uno de los lemas que Benidorm ha acuñado en los últimos años para ejemplificar este pensamiento es el de “No seremos la mejor ciudad para venir si no somos la mejor ciudad para vivir”.
Ciudades y visitas
Entre las ciudades que participan en esta acción se encuentran destinos que han sido premiados o finalistas en ediciones anteriores por la propia Comisión Europea por sus altos indicadores de sostenibilidad, como Ravenna (Alemania), Karlsruhe (Alemania), Liepāja (Letonia), Grosseto (Italia), Breda (Países Bajos), Ljubjana (Eslovenia), Helsinki (Finlandia), Sevilla, Panevėžys (Lituania), Valongo Portugal) y Dublín (Irlanda).
Los representantes de las ciudades europeas conocerán en primera instancia la gestión eficiente del agua que se realiza desde Dinapsis; la toma de datos, su estudio y su aplicación a la hora de tomar decisiones, a través de la “Smart Office” municipal o la Plataforma de Turismo Inteligente.
Podrán visitar las vías urbanas para informarse sobre las estrategias de sostenibilidad urbana, movilidad y accesibilidad implementadas, entre otros. Además, a lo largo de su estancia también van a poder conocer el Parc Natural de la Serra Gelada, los miradores panorámicos de la ciudad y otros lugares emblemáticos.
