El arte joven vuelve a ser protagonista en Benidorm

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Benidormha convocado la XXXVII edición del Concurso de Nuevos Creadores en las modalidades de Pintura y Escultura.

Este certamen, consolidado como una de las citas culturales más destacadas para jóvenes artistas, busca promover la creatividad, la innovación y el talento entre participantes de 14 a 35 años, tanto residentes como no residentes en la ciudad.

Requisitos

Al igual que en ediciones anteriores, las obras presentadas a concurso deberán ser originales e inéditas con técnica, dimensiones y tema libres. Y en el caso de las pinturas, estas deberán presentarse preparadas para ser colgadas en la exposición.

Tanto las pinturas como las esculturas tendrán que llegar acompañadas del nombre y apellidos del autor, DNI, edad, dirección, teléfono y título de la obra. Cada concursante podrá aportar un máximo de dos obras.

Hasta el 30 de diciembre

El plazo de presentación de trabajos a concurso está ya abierto y se prolongará hasta el próximo 30 de diciembre. Los originales deberán remitirse a la Concejalía de Juventud; bien en persona, o por correo, aunque las bases establecen que en el caso de que haya gastos de envío correrán a cargo de los participantes.

Exposición y premios económicos

Una vez cerrado el plazo de presentación de las obras, se realizará una exposición de todos los trabajos presentados, que tendrá lugar en el Espai d’Art del Ayuntamiento del 2 al 27 de marzo de 2026.

Allí, además de ser vistas por el público, serán sometidas a la decisión de un jurado designado por la Concejalía de Juventud y que será el encargado de elegir a los ganadores, que se darán a conocer el último día de la exposición, el 27 de marzo, a las 12:30 horas.

Las bases establecen que se concederá un único premio de 1.000 euros para la modalidad de Pintura y otros 1.000 euros en la modalidad de Escultura. Las obras premiadas, además, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento. También habrá un premio especial de 100 euros a la mejor pintura o escultura realizadas por un creador menor de 18 años.