El ciberataque en el Ayuntamiento de La Vila ha afectado a la seguridad de los datos personales de los vecinos

El ataque cibernético ocurrido el pasado mes de julio en el Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha tenido sus consecuencias. La intromisión ha creado una brecha de seguridad que afecta a los datos personales de los vecinos por lo que el Consistorio ha emitido un edicto en el que solicita la vigilancia de cualquier operación telemática o que se hagan las reclamaciones a la Agencia Española de Protección de Datos.

Datos personales robados

El ataque informático realizado al Ayuntamiento el pasado 2 de julio derribó barreras de seguridad que han comprometido datos personales de los ciudadanos del municipio relativos a la identificación personal (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, y otros que constan en el padrón).

También existe la posibilidad de que los atacantes hayan robado información de los expedientes administrativos tramitados de forma electrónica, tal como se informa en el edicto publicado este lunes firmado por el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza.

Medidas

El Gobierno local ha puesto en marcha una serie de acciones que en primer lugar consistieron en la comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para que adopte medidas y minimizar sus efectos. Y se ha establecido un protocolo de reconstrucción de los expedientes administrativos afectados.

Durante el mismo proceso se han adoptado nuevas medidas adicionales de seguridad informática y control interno para prevenir futuros incidentes.

El edicto informa a los vecinos afectados por este ataque cibernético, que acudan al Registro General del Ayuntamiento o la sede electrónica (https://www.villajoyosa.es), para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad.

Asimismo se les recuerda que si creen haber visto sus derechos vulnerados, pueden presentar una reclamación ante la AEPD.

Aviso a personas afectadas

Y pone sobre aviso a las personas cuyos datos se han visto comprometidos que vigilen operaciones sospechosas relacionadas con sus datos personales, Igualmente que revisen comunicaciones recibidas para detectar intentos de fraude o “phishing” y soliciten, en su caso, alertas en ficheros de solvencia y crédito.

El ataque cibernético tipo “ransomware” (programa que bloquea archivos), que sufrió el Consistorio dejó inoperativos servicios básicos. Un tipo de ataque que suele tener el objetivo de secuestrar información para luego pedir un rescate por su liberación.

El concejal de Sistemas de Información, Pedro Ramis, explicó en su momento que los delincuentes informaron a través de un documento de texto dejado en el sistema informático que contaban con todos los datos del Consistorio y que iban a hacer uso de ellos si no se accedía al pago de un rescate, petición que no se aceptó.