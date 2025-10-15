El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm amanece tranquilo, con claros de madrugada, pero la nubosidad ganará terreno desde primeras horas. Se esperan lluvias débiles e intermitentes durante buena parte del día, más probables entre la mañana y la tarde.

Al final de la jornada la situación tenderá a mejorar, con cielos poco nubosos y apertura de claros. El termómetro se moverá en una horquilla suave: mínima de 18 grados y máxima de 23. La humedad será elevada, oscilando entre el 60 y el 80 por ciento, con sensación algo pesada a media tarde.