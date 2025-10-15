El tiempo en Benidorm para hoy
Se espera una jornada sin alertas pero con precipitaciones débiles
Benidorm amanece tranquilo, con claros de madrugada, pero la nubosidad ganará terreno desde primeras horas. Se esperan lluvias débiles e intermitentes durante buena parte del día, más probables entre la mañana y la tarde.
Al final de la jornada la situación tenderá a mejorar, con cielos poco nubosos y apertura de claros. El termómetro se moverá en una horquilla suave: mínima de 18 grados y máxima de 23. La humedad será elevada, oscilando entre el 60 y el 80 por ciento, con sensación algo pesada a media tarde.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El pantano del Amadorio de La Vila recibe más de 130.000 metros cúbicos de agua de lluvia
- Entrar con el coche al centro de Benidorm: una ZBE restrictiva con el tráfico, pero no con el tipo de vehículo
- Instalan en las calles de Benidorm los primeros contenedores para recogida de aceite usado
- Benidorm abre este fin de semana su feria ’outlet’ con un 50% de descuentos y 28 carpas
- Brutal agresión a una turista británica de 19 años en Benidorm: 'Sonreía mientras me apuñalaba con una botella rota
- El juicio oral a dos concejales y técnicos por los presuntos enchufes del PSOE de Benidorm comienza en noviembre
- ¿Se puede hacer el Camino de Santiago desde Benidorm?
- El Juzgado de La Vila cita como investigado al exjefe de Recursos Humanos por el caso de los enchufes a dos inspectores de la Policía