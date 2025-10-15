Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Se espera una jornada sin alertas pero con precipitaciones débiles

Vuelve la inestabilidad a la provincia de Alicante este miércoles

Vuelve la inestabilidad a la provincia de Alicante este miércoles

INFORMACIÓNTV

O. Casado

O. Casado

Benidorm amanece tranquilo, con claros de madrugada, pero la nubosidad ganará terreno desde primeras horas. Se esperan lluvias débiles e intermitentes durante buena parte del día, más probables entre la mañana y la tarde.

Al final de la jornada la situación tenderá a mejorar, con cielos poco nubosos y apertura de claros. El termómetro se moverá en una horquilla suave: mínima de 18 grados y máxima de 23. La humedad será elevada, oscilando entre el 60 y el 80 por ciento, con sensación algo pesada a media tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents