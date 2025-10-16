El Ayuntamiento de La Vila aprueba un préstamo de 23 millones de euros para obras “prioritarias”

El Pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa aprobó este jueves un préstamo de más de 23 millones de euros para afrontar diversos proyectos, el paso definitivo después de que hace dos meses se diera luz verde a la modificación presupuestaria por créditos financiados por esta ayuda. El punto ha sido aprobado por el PP y Gent Per La Vila y han votado en contra PSOE, Compromís y Vox.

Estamos siguiendo el criterio de prudencia señalado por los técnicos municipales Marcos Zaragoza — Alcalde de La Vila Joiosa

El alcalde popular Marcos Zaragoza defendió en el Pleno la propuesta con la seguridad de que hay suficiente capacidad financiera para afrontar el reto y asegurando que están siguiendo el criterio de “prudencia” señalado por los técnicos municipales.

Proyectos previstos

El concejal de Hacienda, Paco Buigues, ya había adelantado que el pago de los 23 millones de euros es asumible con una financiación a 20 años, a razón de un millón de euros por año. Los populares se amparan en que esta suma económica va dirigida a inversiones “necesarias y prioritarias”.

En los proyectos previstos se incluye el colector de aguas del Refoio cuya inversión prevista es de 4,5 millones de euros; la rehabilitación del puente sobre el río Amadorio (1,1 millones); la Casa de la Música (5 millones de euros); y la urbanización de accesos al IES Marcos Zaragoza (3,5 millones).

Y se suma el aparcamiento disuasorio PP4 (330.000 euros); urbanización PP4 (3,2 millones); PP2 conexión avenida Benidorm (250.000 euros); rotonda Kongsberg (1 millón de euros); cementerio (400.000 euros); urbanización Montiboli (800.000 euros); acceso puerto norte (2 millones); fase 3 y 4 Termas (750.000 euros); y alumbrado público (500.000 euros).

Sin subir impuestos

Para el alcalde son inversiones “productivas” que se engloban bajo una estrategia de construcción global de la ciudad.

Son obras muy importantes para el municipio y no vamos a renunciar a hacerlas Paco Buigues — Concejal de Hacienda

Similar tesis defendió el concejal de Hacienda que aseguró que las obras supondrán un retorno económico para el Ayuntamiento al igual que ocurre con el desarrollo de los Planes Parciales. También descartó que los proyectos vayan a tener repercusión en el bolsillo de los ciudadanos con subidas de impuestos, a la vez que se optará a las subvenciones existentes para desarrollar los proyectos. “Son obras muy importantes para el municipio y no vamos a renunciar a hacerlas”, afirmó Buigues.

“Ruina” para el PSOE

Para el Grupo Municipal Socialista la firma de este préstamo supone la “ruina” para el Ayuntamiento y los ciudadanos. Según sus cálculos, la formalización del préstamo de 23 millones tiene un interés de más del 4% a abonar durante 28 años, con dos de carencia, lo que supondrá que los ciudadanos terminen pagando más de 41 millones de euros. De estos, 18 millones corresponderían únicamente a intereses, según sus cuentas.

No se han explorado otras alternativas de financiación más responsables, que Marcos Zaragoza desdeña o no es capaz de conseguir Andreu Verdú — Portavoz del Grupo Municipal Socialista

El PSOE también acusa al Gobierno local popular de no explorar alternativas de financiación más responsables, como subvenciones europeas o fondos autonómicos o colaboraciones público-privadas, que “podrían haber reducido drásticamente la carga financiera sobre los vecinos y que el Partido Popular de Marcos Zaragoza desdeña o no es capaz de conseguir”.