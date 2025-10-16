Benidorm será la primera ciudad de Europa en integrar los drones en su entorno urbano

Benidorm será el próximo año la primera ciudad de Europa en integrar en vuelo de drones en su entorno urbana. Y después le seguirá Alcoy con un proyecto para el transporte de medicinas con drones a zonas rurales. Estas iniciativas que coordina la UPV han sido algunas de las que se han dado a conocer en el III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data de Alcoy, que ha reunido en el Parque Tecnológico Urbano de Rodes entre el miércoles y el jueves a 400 expertos para debatir sobre el futuro de las ciudades y mostrar las últimas tecnologías e innovaciones.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Alcoy y el Campus de Alcoy de la UPV ha contado además con una demostración de vuelo de drones de última generación, que ha permitido conocer sus nuevas aplicaciones en todo tipo de campos. Una tecnología en la que se aplica la IA, en la que la UPV es puntera.

Israel Quintanilla (UPV) muestra lo que está grabando el dron durante la exhibición en Alcoy / Pilar Cortés

Israel Quintanilla, profesor de la UPV y director del Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves No Tripuladas y Tecnologías Asociadas, es decir de drones, IA, 5G o Big Data, ha dado los detalles del proyecto que coordina el campus y que tiene en Benidorm su principal banco de pruebas. Un proyecto que va a permitir que la cabecera de la Marina Baixa esté preparada en 2026 para controlar los vuelos de drones, cuyos usos futuros se dirigen al transporte de productos y personas, aunque su empleo está supeditado al desarrollo de la normativa regulatoria correspondiente, que está pendiente.

El profesor ha explicado que el futuro es el transporte con drones, y para poder implantar este transporte es necesario "integrar los vuelos en el entorno urbano, que es de lo que hemos hablado en este congreso. Si tenemos que volar muchos drones en la ciudad, tenemos que gestionar eso", ya que una cosa es volar dos drones y otra que haya 100 al mismo tiempo, por lo que "habrá que gestionar el espacio aéreo, igual que se hace en aviación tripulada".

Por ello "tendremos que tener un controlador aéreo de drones en entornos urbanos. Eso se llama U-space, un término técnico que se refiere a la gestión del espacio aéreo en entornos urbanos". Y la UPV viene desarrollando desde 2023, cuando entró en vigor esta normativa, una plataforma y validando a través de proyectos europeos su integración". Y ahí la capital turística de la Costa Blanca es pionera en Europa, siendo un campo de pruebas ideal por su tipología de rascacielos. Todo para permitir la convivencia segura y eficiente de drones en los espacios urbanos.

Benidorm, dentro de este proyecto, acogió el pasado febrero el primer vuelo de un aerotaxi de Europa, un vehículo aéreo no tripulado que hizo su prueba sin pasajero, ya que la normativa europea todavía no lo permite.

Dos pilotos de la UPV durante la demostración de este jueves en Alcoy / Pilar Cortés

Y Quintanilla ha recordado que en esta ciudad "hemos hecho todas las actuaciones para integrar los drones dentro del entorno urbano, que es hacer un sistema de información, digitalizar la ciudad, estudios de cobertura 5G, de cobertura GPS, mapas de densidades de población... de forma que cuando tú vayas a integrar los drones, la plataforma que va a gestionarlos pueda analizar lo que tiene debajo para que los drones no vuelen por ejemplo por encima de colegios". Así, se realizan "carreteras" para los drones en el aire.

"Para el transporte logístico con drones es necesario integrar los vuelos en el entorno urbano. Si tenemos que volar muchos drones en la ciudad, tenemos que gestionar ese espacio" Israel Quintanilla — Director del Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves No Tripuladas de la UPV

Certificación para 2026

Por ello, ha explicado que prevén que esté operativo este sistema en Benidorm el próximo mes de abril, si no hay retrasos, ya que la plataforma está en proceso de certificación por las autoridades. Y ha explicado que "Benidorm será la primera de España y probablemente de Europa, porque no hay ninguna ciudad" que haya integrado el vuelo de drones en sus entornos urbanos. Benidorm está ya a un paso. Y le seguirá Alcoy.

Las explicaciones infinitas de los drones El director del Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves No Tripuladas de la UPV ha detallado los infinitos usos que pueden tener los drones de última generación, ya que pueden ir equipados con todo tipo de sensores. Así ha explicado que hay aplicaciones para generar cartografía en tiempo real o para generar cartografía con precisión centimétrica; aplicaciones con sensores multiespectrales para agricultura para detectar índices vegetativos y ver su estado, si tienen estrés hídrico, enfermedades e incluso para aplicaciones fitosanitarias con drones. Otras aplicaciones son en la industria energética para por ejemplo en el área fotovoltaica para el control de los paneles solares, para ver si hay roturas a través de cámaras térmicas; para la energía eólica, para ver si existen fisuras en las aspas; para la energía eléctrica de los tendidos, para hacer inspecciones por si hay pérdidas. Y también pueden haber usos en el ámbito de la biodiversidad, para por ejemplo medir cuánto ha variado la Antártida en superficie; o aplicaciones en seguridad y emergencia como ha sido el volcán de La Palma o la dana de Valencia. En esta última tragedia Quintanilla ha apuntado que se realizaron en los 50 días posteriores a la dana 1.812 operaciones aéreas para hacer cartografías de ubicaciones de los escombros, para identificar matrículas de los coches que estaban destrozados, para hacer la cartografía de las zonas inundadas, para buscar a personas, incluso bajo el lodo.

Así, ha explicado que la revolución que va a llegar en los próximos años es el transporte logístico. Y en Alcoy la Universitat Politècnica de València (UPV) junto con la Universidad de Alicante están trabajando en el transporte de material sanitario. Esto es debido a que "Alcoy tiene un entorno orográfico complejo, con muchas montañas y todo lo que se va a hacer aquí es ver cómo validamos una metodología de hacer transporte de material sanitario que luego pueda ser escalable al norte de Castellón, que es lo mismo, o a Sudamérica esta parte de transporte logístico, de materiales y en un futuro cercano de personas es una de las actuaciones".

Cierre del congreso

Así, el congreso ha contado en su última jornada con una demostración práctica de drones a cargo del grupo WUAS-UPV (Working Group in Unmanned Aerial Systems) de la UPV, dando a conocer diferentes modelos de drones y equipos de última generación utilizados en aplicaciones de cartografía, emergencias, agricultura de precisión y logística.

Entre los modelos que han exhibido destacan el DJI Matrice 350 RTK, DJI Matrice 4E, eVTOL Foxtech Baby Shark STORK 01 y el DJI Avata, entre otros, además de equipos auxiliares y sensores de alta precisión como la cámara hiperespectral FS62C, la Zenmuse H20T o la Micasense Rededge P. Son capaces de tomas todo tipo de datos, contar las personas que hay en la calle por ejemplo en una manifestación o emergencia, o leer una matrícula a 200 metros de altura.

Laboratorio y foro

En cuanto al resto del congreso, el programa ha combinado la vertiente del conocimiento académico con la puesta en práctica y las iniciativas a pie de calle, consolidando a Alcoy como laboratorio y foro de innovación urbana, con un recorrido por los grandes retos de la transformación digital: la inteligencia artificial y su supervisión, los gemelos digitales aplicados a la gestión urbana, el uso de sensores y datos en tiempo real, la domótica del agua o la aplicación de la IA en sectores como el comercio, la industria o los seguros.

El primer aerotaxi sobrevuela el skyline de Benidorm / Alex Domínguez

Las ponencias se han complementado con talleres técnicos, un showroom de empresas, un curso especializado en aprendizaje profundo o visitas guiadas por las nuevas Smart Zones, las zonas de carga y descarga digitalizadas que está probando en la ciudad la empresa neerlandesa Coding The Curbs, a través de su convenio con el Sandbox Urbano de Alcoy.

Las dos sesiones han sido una muestra de cómo la digitalización puede mejorar la gestión de los espacios públicos y la logística urbana.

Un dron de investigación destinado a zonas rurales, durante el congreso de Alcoy / Pilar Cortés

El congreso ha dedicado también una parte destacada a los nuevos modelos económicos y financieros que acompañan a la digitalización. Así, la conferencia inaugural de este jueves ha corrido a cargo del Jefe de la División Financiera del Banco de España, Sergio Gorjón, quien ha ofrecido una actualización del proyecto de euro digital.

Tal y como ha destacado Gorjón, “encuentros como este son muy necesarios para que la ciudadanía tenga un conocimiento transversal sobre las implicaciones de este tipo de fenómenos y tengan la oportunidad de despejar dudas. Hablamos de iniciativas muy complejas, que tienen enorme cantidad de aristas y por tanto es interesante involucrar tanto al mundo académico como a las autoridades y centrar el debate en el día a día, en la realidad práctica”.

"Muchas de las iniciativas que se presentan estos días se están desarrollando ya en nuestra ciudad, con impacto global, gracias al Sandbox Urbano y a la colaboración con la UPV" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Otros aspectos abordados han sido las oportunidades del espacio europeo de datos o la presentación de Al-coin, la prueba de concepto de moneda local desarrollada dentro del proyecto Prometeo y que ha sido testado de forma exitosa en Alcoy, también dentro del Sandbox. Del mismo modo la empresa alcoyana Heligràfics ha explicado las aplicaciones de las nuevas tecnologías en los incendios forestales.

Asimismo, se han tratado cuestiones clave como la ciberseguridad, los drones, las aplicaciones espaciales para la gestión de emergencias o el papel de las ciudades medianas como motor de innovación y equilibrio territorial.

Referente de la innovación

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha subrayado que “muchas de las iniciativas que se presentan estos días se están desarrollando ya en nuestra ciudad, con impacto global, gracias al Sandbox Urbano y a la colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia”. Según ha señalado, “este congreso no solo nos permite conocer hacia dónde se dirige la innovación y la tecnología, sino también mostrar todo lo que desde Alcoy estamos haciendo para transformar y mejorar nuestra sociedad”.

"La colaboración entre Ayuntamiento y UPV hace posible que la innovación se traduzca en proyectos reales, útiles y sostenibles" Pau Bernabeu — Director del Campus de Alcoy de la UPV

Francés, que ha participado este jueves en la mesa redonda “Ciudades Medias y Laboratorios Urbanos”, ha destacado las claves para promover la innovación desde las administraciones locales. “Sobre todo hay que focalizar y contar con una estrategia clara, sólida y vinculada en el territorio, así como promover la colaboración y la cooperación de todo el ecosistema de innovación. También son importantes los recursos económicos, evidentemente".

Por ello ha señalado que "aquí tenemos un gran espacio como es el Parque Tecnológico de Rodes, cofinanciado por diferentes administraciones y que nace con esa vocación de impulsar la innovación en nuestra ciudad y de ser un espacio de encuentro, de desarrollo de proyectos, un espacio desde el cual las empresas que se vayan ubicando sean capaces no solo de desarrollar su modelo económico, sino de ayudar al desarrollo de todo el tejido empresarial de nuestro territorio”, ha indicado el regidor".

Vuelto de un dron en Alcoy / Pilar Cortés

El primer edil ha subrayado también la importancia de los datos y la puesta en marcha del Centro de Excelencia y Optimización del Dato, que estará ubicado a Rodes gracias a un proyecto europeo de la Red Innpulso y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Por su parte, el director del Campus de Alcoy de la UPV, Pau Bernabeu, ha destacado “la simbiosis entre universidad y ciudad” y ha valorado “la apuesta del Ayuntamiento para convertir Alcoy en un espacio de referencia en tecnologías del futuro como la inteligencia artificial o el análisis de datos”. En sus palabras, “esta colaboración hace posible que la innovación se traduzca en proyectos reales, útiles y sostenibles”.