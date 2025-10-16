Benidorm es una de las mayores recicladoras de vidrio de la Comunidad Valenciana

Es la quinta vez que Benidorm obtiene la bandera verde que concede la empresa Ecovidrio por la cantidad de envases depositados para reciclar, un total de 1.248.620 kilogramos, lo cual le convierte en la ciudad con más puntos por recipientes recogidos por esta entidad sin ánimo de lucro.

Un 10% más de restos de vidrio ha entregado la ciudadanía y la hostelería a los contenedores en los tres meses de verano que en la misma época del año anterior, una acción que le ha valido la distinción de la bandera verde.

Trescientos establecimientos

Benidorm se convierte de nuevo en el municipio que más concienciación ha demostrado con la separación del vidrio a sus correspondientes contenedores en toda la Comunidad Valenciana. Así lo ha decidido la empresa Ecovidrio que ha revalidado a la localidad con una quinta bandera consecutiva desde 2021.

En total han participado más de 300 establecimientos hosteleros de la ciudad, que han aportado su granito de arena en esta quinta edición del #MovimientoBanderasVerdes. Una iniciativa que premia el compromiso de los municipios y su sector hotelero con el reciclaje de envases de vidrio, la protección del medioambiente y el desarrollo sostenible.

El reciclaje ha permitido a la localidad obtener una puntuación de 3.353 puntos y ser el municipio de la Comunidad Valenciana con mayor puntuación, lo que además reportará como recompensa una acción de limpieza en un espacio natural coordinada con la entidad Paisaje Limpio.

Menos CO2

La concejala de Medio Ambiente, Mónica Gómez, ha recordado que gracias al reciclaje de estos envases de vidrio, “nuestra ciudad ha logrado reducir las emisiones de CO2 en 724 toneladas”.

La empresa Ecovidrio ha puntualizado la importancia del trabajo en equipo del Consistorio, los ciudadanos de la localidad y los hosteleros, una conjunción de factores que permite a Benidorm “seguir dando pasos adelante en la transición hacia la economía circular y en la lucha contra el cambio climático”, además de haberse convertido “en un ejemplo de recuperación verde de la hostelería”.

Gómez aludió a la respuesta masiva un año más del sector hostelero, “clave para conseguir este distintivo” y ha precisado que el municipio ha rivalizado con alrededor de 40 municipios valencianos mientras que a nivel nacional han participado más de 150 de cinco comunidades autónomas y 15.000 establecimientos hosteleros.