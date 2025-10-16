Camareras de piso del Pelícanos Ocas de Benidorm desconvocan la protesta tras abrir diálogo con la empresa

La central sindical Comisiones Obreras, con mayoría en el comité de empresa del hotel Pelícanos Ocas de Benidorm ha desconvocado la concentración de camareras de piso para este jueves. El cambio de estrategia se debe al inicio de las negociaciones de las condiciones laborales de este colectivo al que la dirección del hotel ha marcado una primera reunión para el próximo martes.

La empresa aceptó este pasado miércoles un encuentro después de que el sindicato insistiera en buscar una solución alternativa a las protestas, lo que la dirección aceptó, según fuentes de la central sindical CCOO. No obstante, sigue en pie la convocatoria de la protesta del 23 de octubre ligada al resultado de las negociaciones.

Concentraciones

Esta reunión se ha programado después de que el colectivo presentara un escrito con sus demandas y no obtuviera respuesta. Mientras tanto las camareras ya habían anunciado una concentración a las puertas del establecimiento que reunió hace dos semanas a más de 200 personas, y que fue apoyada por la asociación de las Kellys.

Las camareras de piso del hotel Pelícanos Ocas demandan la liberación de una sobrecarga de trabajo que se une a la falta de personal. Hasta ahora las mujeres asumen entre 26 a 30 habitaciones lo que deja un promedio de 15 minutos por estancia, ya que hay añadirle la limpieza de las zonas comunes.

En el transcurso del mes de octubre las condiciones se agravan, según el grupo de trabajadoras con la bajada de 40 a 15 camareras por el cierre de uno de los dos edificios hoteleros.

Estudio unilateral

Según el comité de empresa, habrá una desbandada por los contratos laborales discontinuos y sólo se quedarán unas 15 personas al cargo del departamento. Un número que califican de insuficiente y más si se advierte que las bajas son continuas, con picos de hasta 25 el pasado verano.

Ambas partes, empresa y comité habían roto el diálogo hace unas semanas por la toma de decisiones unilaterales de la primera, según el sindicato CCOO. La empresa elaboró un estudio ergonómico por su cuenta y riesgo, hecho denunciado en la Inspección de Trabajo, según explicaron las representantes de las trabajadoras.