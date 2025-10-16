Diez días para disfrutar de los exquisitos arroces de La Vila

Acercarse del 17 al 26 de octubre tiene ahora un aliciente más con la “Setmana del l`Arròs”, una propuesta más a añadir al calendario y que destaca cuando se cumplen 25 años de la puesta en marcha de “La Vila Gastronómica”.

Si un ideario tiene esta localidad va completamente unido a lo que se cocina en los hogares y más tarde en los restaurantes que jalonan La Vila. Entre ellos tiene hueco privilegiado el tratamiento del arroz, un buenhacer que se puede comprobar estos días en la “Setmana de l´Arròs”, una llamada para vecinos y turistas.

Restaurantes y precios

En la edición de este año participan once restaurantes que ofrecerán menús cerrados en el que el plato principal será el arroz. Las propuestas parten de los establecimientos El Nàutic, El Trébol, Cabannon by Samoki, Casa Elordi, Club Nàutic, DRoca, El Pòsit, el Hogar del Pescador, Kyomu Izakaya, Made y Ca Marta.

El precio del menú es de 35 euros y consta de entrantes, el plato principal de arroz y postre. Los menús de cada uno de los restaurantes se pueden consultar en la web de Turismo Villajoyosa ( https://www.turismolavilajoiosa.com/es/Disfruta/SemanaArros ) además de en los canales oficiales del Ayuntamiento.

Nuevas propuestas

Los restauradores se empeñan durante esta cita en ofrecer nuevas propuestas a las ya tradicionales en un evento que se engloba en “La Vila Gastronómica” que relanza una de las virtudes de la oferta de la localidad.

En este sentido se expresaba la concejala de Turismo, Rosa Llorca, confirmando que son unas jornadas que cada vez tienen más afluencia de público

Los menús elaborados por cada restaurante para la “Setmana de l’Arròs” de La Vila Joiosa ofrecen una gran variedad de este reconocido plato, desde los más tradicionales hasta reinterpretaciones, y con productos locales como el pescado, entre otros. Los arroces están arraigados en la cultura vilera y el Ayuntamiento creó en 2011 este imprescindible encuentro gastronómico.