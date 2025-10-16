El tiempo en Benidorm para hoy

Benidorm vivirá este jueves una jornada con cielos parcialmente nubosos y posibilidad de lluvias débiles, sobre todo durante las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas de 18 grados y máximas que rondarán los 23. La sensación térmica será similar, con un ambiente algo bochornoso por la elevada humedad, que se moverá entre el 60 y el 80 por ciento. El viento soplará flojo, de componente este durante buena parte del día, con alguna brisa del norte y noroeste al final de la jornada. En conjunto, será un día típicamente otoñal en el litoral, con intervalos de sol y nubes, ambiente templado y ligera inestabilidad.