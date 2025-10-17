Altea iniciará el lunes la remodelación integral de la calle Pont de Montcau con un coste de dos millones de euros

Ya está todo preparado en Altea para que el próximo lunes se inicien las obras de remodelación integral de la calle Pont de Montcau. Un vial de enorme importancia en el centro del casco urbano, tanto por ser un nudo que conecta en superficie las áreas del casco antiguo y la zona marítima del pueblo como por tener en el subsuelo importantes infraestructuras hídricas y de saneamiento además de la acequia del Riego Mayor y la vía del TRAM entre otras. A finales de agosto se adjudicaron las obras a la empresa murciana Construcciones Urdecon por un importe de 1.915.853,26 euros (de los que 700.000 euros serán aportados por la Diputación Provincial de Alicante) y el plazo de ejecución es de 12 meses.

La remodelación total de la calle, que une la Plaça de la Creu con el cruce Els Quatre Cantons que separa las calles La Mar y Conde de Altea por donde pasa la carretera N-332, es una ampliación de la propuesta ganadora en los Presupuestos Participativos de 2019 votados por los vecinos de Altea mayores de 16 años durante la primera quincena de diciembre de ese año. La petición vecinal, presentada por Isabel Martínez Lloret, consistía en que se arreglasen las aceras de la calle Pont de Montcau entre la Casa de Cultura y la calle Filarmónica adaptándolas con rampas para evitar que circulasen por el vial de tráfido rodado los minusválidos y las personas que llevan sus carros de compra o cochecitos de bebés.

La concejala de Infraestructuras, Aurora Serrat, ha explicado que cuando a principios de 2020 "comenzamos a desarrollar el proyecto solicitado en los Presupuestos Participativos, nos dimos cuenta de que por el estado de la calle y, sobre todo, de sus infraestructuras hídricas y sanitarias con más de medio siglo de antigüedad, era necesaria una remodelación completa de la zona y no arreglar solo parte de la calle ampliando las aceras con rampas como se pedía". De tal modo que en el Equipo de Gobierno Compromís-PSOE "quisimos ir más allá y nos embarcamos en un proyecto más ambicioso y necesario que con toda seguridad mejorará las comunicaciones y, principalmente, priorizará el uso peatonal".

Zona comercial afectada y medidas para minimizae el impacto

Serrat ha indicado que la calle Pont de Montcau "es un vial importante de comunicación porque afecta a toda la zona comercial, el tráfico y la unión entre las partes alta y baja del pueblo con numerosas conduciones subterráneas de entre las que destacan las redes de saneamiento y de abastecimiento de agua potable domiciliaria", ha añadido que será "una obra importante que durará un año. Por lo cual los trabajos se ejecutarán por tramos para que solo se afecten ciertas áreas en cada fase, permitiendo el acceso a viviendas y comercios siempre que sea posible" y ha apostillado que se habilitarán "rutas alternativas para vehículos y zonas de carga y descarga provisionales, informando con antelación de los cambios de sentido y cortes de calle para que los conductores puedan planificar sus desplazamientos, además de tomar medidas para minimizar el impacto en los negocios y la movilidad".

La concejala ha destacado que, además de la calle Pont de Montcau, el proyecto incluye "las conexiones con la Plaça del Convent, la calle Filarmónica, la avenida Rei Jaume I, el tramo norte y sur de la calle La Sèquia hasta la calle Ripoll y las intersecciones con la Plaça de l’Aigua y la Plaça de la Creu". Asimismo, Aurora Serrat ha añadido que en la propuesta presentada por Construcciones Urdecon "se incluyen dos mejoras sin coste adicional como es la ampliación del drenaje superficial y la renovación de la red de aguas residuales de las calles Salvà y Alba, además de que se contempla un incremento del plazo de garantía, tanto de reposición de materiales como de mano de obra, de cuatro meses adicionales llegando finalmente a los cinco años".

Cruce de la calle Pont de Montcau con la avenida Rei Jaume I. / Diego Coello Calvo

El proyecto

La edil ha afirmado que la remodelación de Pont de Montcau "es una de las obras más importantes realizadas hasta el momento en Altea porque no solo se reurbaniza la calle, sino que se renuevan unas infraestructuras hidráulicas con más de 50 años de antigüedad, cuyos defectos provocan filtraciones y hundimientos en la zona". Serrat ha reconocido que el inicio de las obras "conllevará algunas incomodidades temporales, pero se adoptarán medidas para reducir el impacto en el día a día de los vecinos y visitantes, siendo necesario programar fases y calendario".

En cuanto al proyecto a desarrollar, Serrat ha explicado que las actuaciones "se han diseñado para darle más protagonismo al peatón mejorando la accesibilidad y dejando tanto el vial como la acera al mismo nivel, siempre y cuando lo permitan las pendientes características de este eje, regularizando los firmes con el empleo de materiales antideslizantes y renovando el mobiliario urbano con criterios de accesibilidad, además de embellecer el entorno y garantizar más infraestructuras seguras en una zona turística absorbida y deslucida debido a la excesiva presencia del tráfico rodado".

De igual manera, entre las intervenciones más destacadas "se encuentran la rehabilitación del colector principal de saneamiento, la sustitución de acometidas domésticas y la renovación de la red de agua potable", además, el proyecto incorpora "mejoras de drenaje y ampliación de la red de aguas residuales en calles anexas, la reordenación del espacio y la ejecución de alcorques de nueva planta para incorporar arbolado y zonas de sombra añadiendo vegetación en una zona que hasta ahora carecía de ella", ha apostillado la concejala.

Finalmente, Aurora Serrat ha señalado que en el subsuelo se contemplan "la sustitución de infraestructuras y redes de servicios municipales existentes, además de la ampliación de las mismas en caso de ser necesario". Y ha explicado que en las primeras catas e inspecciones oculares llevadas a cabo antes de desarrollar el proyecto, "se comprobó la existencia de conexiones defectuosas de acometidas a viviendas, hasta el punto de que hemos estado recibiendo diversas reclamaciones de vecinos por filtraciones o exceso de humedades en sus sótanos medianeros, evidenciándose en la base del colector un degradado de la composición de la masa de hormigón, multitud de grietas severas en su recorrido, uniones desencajadas, juntas abiertas y hundimientos puntuales".