Terra Natura Benidorm refuerza su compromiso ambiental con una instalación solar fotovoltaica de 1.000 kW
El proyecto ha supuesto una inversión total de más de 700.000 euros, parte de los cuales han sido financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Generalitat Valenciana
Terra Natura Benidorm ha puesto en marcha una nueva instalación solar fotovoltaica con más de 1.000 kW de potencia, destinada a generar energía limpia para abastecer parte de su actividad diaria. El proyecto ha supuesto una inversión total de más de 700.000 euros, parte de los cuales han sido financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Generalitat Valenciana.
La instalación cuenta con 1.797 paneles solares distribuidos en una superficie total de 4.700 metros cuadrados, que incluyen 3.500 m² en el aparcamiento y 1.200 m² en cubiertas de edificios. Con esta actuación, el parque avanza hacia la autosuficiencia energética y contribuye de forma directa a la reducción de emisiones en más de 500 toneladas de CO₂ al año, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad del Grupo Fuertes, grupo empresarial del que forma parte Terra Natura, que apuesta por la innovación y la responsabilidad medioambiental en todas sus áreas de actividad.
“Gracias a este proyecto damos un paso más hacia un futuro más verde. En Terra Natura seguimos avanzando con el objetivo de ser un referente en conservación, educación y ocio sostenible, apostando por las energías renovables y la mejora continua”, ha señalado Luis Perea, director de Terra Natura y Aqua Natura Benidorm.
La ejecución del proyecto ha corrido a cargo de Grupotec, empresa líder en el sector de las energías limpias, la arquitectura y la ingeniería industrial, con una destacada trayectoria en proyectos fotovoltaicos nacionales e internacionales.
Esta colaboración entre Terra Natura Benidorm, Grupotec y la Generalitat Valenciana ejemplifica un modelo de alianza público-privada orientado a acelerar la transición energética en infraestructuras turísticas y de ocio, demostrando que es posible ofrecer experiencias únicas de forma responsable con el planeta.
Acerca de Terra Natura y Aqua Natura Benidorm
Terra Natura Benidorm es un parque de naturaleza dedicado a la conservación de la biodiversidad, que alberga más de 150 especies animales, muchas de ellas catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción. Anexo al parque se encuentra Aqua Natura, un parque acuático de 40.000 m². Ambas instalaciones conforman un complejo turístico de ocio sostenible de referencia en la Costa Blanca.
