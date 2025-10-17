El tiempo en Benidorm para hoy
Se espera una jornada sin alertas pero con lluvias débiles durante gran parte del día
Benidorm tendrá hoy viernes intervalos nubosos y lluvias débiles durante gran parte del día, con una probabilidad de precipitación del ochenta y cinco por ciento. Las temperaturas oscilarán entre dieciocho y veintitrés grados y el viento soplará del sur, flojo. Mañana sábado continuará el cielo nuboso con lluvias ocasionales, especialmente por la mañana y primeras horas de la tarde, con una probabilidad muy alta del noventa y cinco por ciento y valores térmicos similares.
