El tiempo en Benidorm para hoy

La jornada comenzará con probabilidad de lluvias débiles que se mantendrá hasta la tarde

El fin de semana traerá lluvias el sábado y una clara mejoría del tiempo el domingo en la provincia

El fin de semana traerá lluvias el sábado y una clara mejoría del tiempo el domingo en la provincia

O. Casado

Paula Lizcano

El sábado en Benidormestará protagonizado por intervalos nubosos y lluvias débiles durante gran parte del día, con una probabilidad de precipitación del 45%. Las temperaturas oscilarán entre 17ºC y 23ºC grados y el viento soplará del sureste. Mañana domingo continuará el cielo nuboso pero sin lluvias y los valores térmicos serán similares.

