El tiempo en Benidorm para hoy

El sábado en Benidormestará protagonizado por intervalos nubosos y lluvias débiles durante gran parte del día, con una probabilidad de precipitación del 45%. Las temperaturas oscilarán entre 17ºC y 23ºC grados y el viento soplará del sureste. Mañana domingo continuará el cielo nuboso pero sin lluvias y los valores térmicos serán similares.