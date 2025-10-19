Robaba piezas de coche por la puerta trasera: detenido un empleado y dos clientes en Benidorm

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a tres hombres de 34, 36 y 38 años como presuntos autores de un delito de apropiación indebida. Los arrestados están acusados de apoderarse de material perteneciente a una empresa de repuestos de vehículos por un valor aproximado de 50.000 euros.

La investigación se inició tras la denuncia del director de la empresa, quien alertó a las autoridades de la sustracción de piezas por parte de uno de sus empleados. La irregularidad fue detectada durante un inventario, al comprobar que faltaba mercancía no registrada como vendida. El descuadre se localizó en uno de los establecimientos situados en la Cala de Finestrat, en Benidorm.

Según las pesquisas internas de la empresa, el trabajador sustraía material por la puerta trasera del local y lo depositaba en un contenedor exterior, donde posteriormente era recogido por terceras personas, clientes que regentaban talleres en la zona.

Vigilancia

Con esta información, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al establecimiento. Durante la operación, observaron cómo el empleado repetía la maniobra: sacaba varios objetos al contenedor y, minutos después, llegaba un vehículo con dos ocupantes que recogían el material depositado.

Las investigaciones policiales confirmaron el modus operandi del grupo. El empleado, en connivencia con los otros dos hombres, clientes del negocio y propietarios de talleres, se había concertado para sustraer piezas de la empresa, bien de forma gratuita o a cambio de una compensación económica.

Cómplices

El sistema utilizado consistía en que los clientes solicitaban presupuestos de las piezas que les interesaban, generando un número de referencia. Con esa información, el empleado localizaba los artículos en el almacén, los retiraba y los dejaba escondidos en el contenedor trasero, avisando a sus cómplices para que los recogieran más tarde. Esta práctica se repitió durante un largo periodo de tiempo.

Además, los agentes descubrieron que el trabajador accedía a la aplicación informática de la empresa utilizando los códigos personales de sus compañeros, sin el conocimiento ni el consentimiento de estos.

Finalmente, la Policía Nacional localizó y detuvo a los tres implicados por su presunta participación en un delito de apropiación indebida. Tras la instrucción de las diligencias correspondientes, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Benidorm.